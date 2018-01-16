أردوغان يهدد بنسف الأكراد بدءا بمنبج وعفرين

الرئيس التركي يؤكد ان جيشه جاهز لشن عملية 'في اي لحظة' ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ومنبج شمال سوريا.

العرب

أردوغان يخشى من رد فعل الاكراد الدفاعي

انقرة - تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء تدمير ما أسماها "اوكار الارهابيين" في المناطق السورية الخاضعة لمجموعات كردية تعتبرها انقرة "ارهابية".

وقال اردوغان في خطاب امام نواب حزبه في انقرة "غدا او بعده، قريبا سنتخلص من اوكار الارهابيين واحدا تلو الآخر في سوريا، بدءا بمنبج وعفرين".

وتقع المدينتان في مناطق خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، الا ان انقرة تعتبرها منظمة "ارهابية" مرتبطة بالمتمردين الاكراد في تركيا.

وردت تركيا بحدة على اعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية الاحد انه يعمل على تشكيل قوة امنية حدودية قوامها 30 الف عنصر في شرق سوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية.

واعلن التحالف الدولي ان الهدف من تشكيل هذه القوة هو "منع عودة تنظيم الدولة الاسلامية".

لكن اردوغان يخشى ان تستقر هذه المجموعات بشكل دائم على ابواب تركيا التي هددت الاثنين بـ"القضاء على هذا الجيش الارهابي في المهد".

واكد الرئيس التركي ان جيشه "جاهز" لشن عملية "في اي لحظة" ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ومنبج، في شمال سوريا.

ورد الرئيس التركي بالايجاب على اسئلة صحافيين الثلاثاء يشأن احتمال تعاون القوات التركية مع فصائل سورية معارضة في عملية مماثلة، دون توفير مزيد من التفاصيل.

كما دعا اردوغان الحلف الاطلسي الذي يضم تركيا والولايات المتحدة بين اعضائه الى اتخاذ موقف بهذا الشأن.

واضاف الرئيس التركي "انتم ملزمون بالوقوف في صف اي شريك لكم في حال تعرض لاعتداء حدودي. لكن حتى الساعة، اي سلوك اعتمدتم؟"، مؤكدا ان رئيس اركان الجيش التركي خلوصي اكار سيبحث هذا الموضوع الثلاثاء مع حلفاء تركيا في اجتماع للاطلسي في بروكسل.

واعلنت وكالة الاناضول الرسمية للانباء عن اجتماع ثنائي بين اكار ونظيره الاميركي جوزيف دانفورد في بروكسل لمناقشة هذ "القوة الحدودية".

وصرح اكار الثلاثاء "لن نسمح لوحدات حماية الشعب (...) ان تتلقى الدعم والسلاح بحجة شراكة عملانية"، على ما نقلت وكالة الاناضول.