الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

وصول رافعات متنقلة بتمويل أميركي، اشتراها برنامج الأغذية العالمي، إلى ميناء الحديدة باليمن لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.

العرب  [نُشر في 2018/01/16]

الرافعات لتحسين قدرة الميناء

نيويورك ـ دعت واشنطن، الإثنين، أطراف الصراع في اليمن إلى السماح بالوصول الكامل للإمدادات الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من وقوع "كارثة أكبر" في البلاد.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدي الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه يتعين السماح بالوصول الكامل للإمدادات الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود، من خلال إبقاء موانئ البلاد مفتوحة والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدات دون تدخل.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيلي بمناسبة وصول سفينة، في وقت سابق تقل 4 رافعات متنقلة، بتمويل أميركي اشتراها برنامج الأغذية العالمي، إلى ميناء الحديدة باليمن لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع للأسر اليمنية.

وقالت هيلي، في البيان هذه الرافعات المتحركة ستعمل على تحسين قدرة الميناء على تفريغ الإمدادات المهمة مثل الغذاء والدواء للشعب اليمني.

بدوره، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" من مغبة "وقوع كارثة أكبر" في اليمن.

وقال دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "نحتاج إلى مزيد من العمل لتجنب وقوع كارثة أكبر، حيث يحتاج برنامج الغذاء العالمي الى إمكانية أفضل للحصول على شحنات سلسة وفى الوقت المناسب في موانئ اليمن".

وأوضح أن "ميناء الحديدة يستقبل 70% من الواردات اليمنية، بما في ذلك مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، في حين تصل حمولة الرافعات الأربع تصل إلى 60 طناً، بما سيعزز عملية تفريغ الشحنات الإنسانية ومواد الإغاثة".

يشار إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون تشتد حاجتهم للمساعدة، بزيادة تفوق المليون شخص عن مارس 2017.

ويشمل عدد المحتاجين في اليمن أيضًا 8.4 مليون جائع يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية الخارجية، ويعيش معظمهم في مناطق بوسط وشمالي اليمن، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع وبأفضل تكلفة انطلاقا من ميناء الحديدة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات لنحو سبعة ملايين شخص في اليمن منذ آب 2017، وهو ضعف العدد الذي تمكن من دعمه في النصف الأول من العام نفسه.

العالم الآن

الشرطة السودانية تستخدم الهراوات والغاز لفض 'مظاهرات الخبز'

yesterday 13:53:21

الإمارات تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد قطر

yesterday 10:06:01

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

yesterday 06:39:24

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

yesterday 07:12:22

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:49:48

'تغيرات إيجابية' في ملف الأزمة الكورية الشمالية

yesterday 08:46:12

الأردن: فرض ضرائب جديدة لخفض الدين العام

yesterday 09:24:59

الاتحاد الأوروبي يأمل في تراجع بريطانيا عن بريكست

yesterday 11:44:22

تحالفات طائفية تتصدر مشهد الانتخابات في العراق

yesterday 11:44:40

أردوغان يهدد بنسف الأكراد بدءا بمنبج وعفرين

yesterday 14:01:32

:: اختيارات المحرر

يوغا الوجه تنافس حقن البوتوكس وعمليات الشد والنفخ

مكياج ليلي للعين سهل وسريع

مهرجان 'سفاري بقيق' رحلة في تاريخ الصحراء والتراث السعودي

حيوانات لاجئة من وطأة الحرب السورية تعاني من الصدمات النفسية

صيادو حيوانات التجارب يرتقون إلى مرتبة 'الخبراء' في مصر

استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

أنجلينا جولي ترفض الارتباط

في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور

أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا