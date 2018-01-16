'توظيف أبوظبي' تجمع أصحاب العمل بمنصة واحدة

فعاليات الدورة الـ12 من معرض 'توظيف أبوظبي 2018' تشهد مشاركة أكثر من مئة جهة حكومية وخاصة تتيح للزوار من مواطني الإمارات العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية.

العرب

فرصة للعثور على وظيفة المستقبل

أبوظبي - يجمع معرض “توظيف أبوظبي 2018″ لهذا العام أصحاب العمل والباحثين عن عمل في دولة الإمارات في منصة واحدة.

وتشهد فعاليات الدورة الـ12 من المعرض مشاركة أكثر من مئة جهة حكومية وخاصة تتيح للزوار من مواطني الدولة العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية ومهارات التطوير والتمكين.

ومن المتوقع أن ينطلق المعرض الذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأفادت اللجنة العليا المنظمة أن المعرض يحظى بشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والتي تقدم من خلال مشاركتها برنامج “تكامل” الخاص بدعم الابتكار والذي تم تطويره وتشغيله من قبل الدائرة.

ويأتي البرنامج بهدف مساعدة الأفراد المواطنين والجامعات والمؤسسات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لحماية وتسويق أفكارهم المبتكرة.

ويحظى المعرض برعاية القوات المسلحة الإماراتية (الراعي التيتانيوم)، والراعي البلاتيني كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي والراعي الذهبي “دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي”.

كما ينضم بالشراكة مع الشركة القابضة العامة “صناعات” والإمارات العالمية للألمنيوم وهيئة التأمين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجامعة نيورك أبوظبي وموانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف القطاعات.

وأكدت اللجنة أن الجهات المشاركة تحرص من خلال المعرض على تعريف الباحثين عن الفرص الوظيفية التي تحتاجها هذه المؤسسات، وطبيعة العمل فيها والوظائف المتوفرة لديها، فضلا عن تسويق برنامج التوطين للجمهور المستهدف، وبناء قاعدة بيانات قوية من المتقدمين الإماراتيين لسد حاجات التوظيف المستقبلية.

ويعتبر المعرض فرصة أمام المؤسسات التي تحرص على تطوير قواها العاملة بكوادر إماراتية مُحترفة ومؤهلة، وعلى الالتقاء بالباحثين عن فرص عمل من الموهوبين والمهنيين والعثور على العديد من الكوادر الإماراتية المحترفة في مختلف المجالات.

ومن أهم تلك المجالات النفط والغاز والنقل والقطاع الصناعي وقطاع السياحة والثقافة والخدمات اللوجستية والصحة والطاقة والتأمين والبنوك والمؤسسات المالية والتعليم والضيافة والأمن والسلامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من القطاعات الأخرى.

ويوفر معرض توظيف لأول مرة وبالتعاون مع شركة “بوتينشيال” فرصة لتجربة العديد من الدورات التدريبية التي تقدم لزوار المعرض بالمجان ولمده شهر من بداية انطلاق المعرض.

وتنظم تلك الدورات عبر الإنترنت وفي مختلف المجالات مثل التسويق وإدارة الأعمال والمحاسبة وغيرها.

وتقدم شركة “انتيرنس مي” ورش عمل حول السيرة الذاتية من خلال تقديم دروس تعليمية مصورة تقدم للمشاركين في الدورات عن طريق الفيديو.

كما تقدم “سوشيال دايس” للزوار فرصة تعلم أفضل طرق كتابة السير الذاتية الذكية أو الإلكترونية التي تساهم في اجتياز مرحلة التوظيف الأولى عند التقديم عبر الإنترنت.

وسيتم تقديم ورش عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية عبر استخدام كلمات البحث الأساسية التي يبحث عنها النظام الإلكتروني في أجهزة الكمبيوتر عند البدء بنقل السيرة الذاتية للمرحلة التالية، والتي تنتهي بوصول السيرة الذاتية إلى مدراء التوظيف.

كما يتيح “معرض توظيف” للزوار الكثير من الندوات التعليمية، وأنشطة وبرامج تركز على تطوير المهارات الشخصية والوظيفية وتعزز المؤهلات التي يمتلكها الفرد، والتي يقدمها خبراء في مجال التوظيف وبناء المهارات، إلى جانب العديد من الأنشطة المتخصصة وبرامج الجهات المشاركة.