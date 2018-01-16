'مصدر' تطلق 'الحافلة المستدامة' المصنوعة في الإمارات

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تكشف عن 'الحافلة المستدامة' التي تعمل كليا بالكهرباء لتجسد نموذجا للجيل القادم من مركبات النقل الجماعي المستدامة.

العرب

مساهمة جديدة في حماية البيئة

أبوظبي – كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أمس عن “الحافلة المستدامة” التي تعمل كليا بالكهرباء لتجسد نموذجا للجيل القادم من مركبات النقل الجماعي المستدامة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية.

وجرى تصميم النموذج التجريبي للحافلة في إطار مشروع مشترك بين شركة مصدر وشركة “حافلات للصناعة” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وتم تصنيع الحافلة داخل الإمارات بالتعاون مع معهد مصدر الذي يندرج ضمن جامعة خليفة للتكنولوجيا وشركة سيمنز الشريك التكنولوجي في المشروع، والتي وفرت المحرك الذي يتيح للحافلة قطع مسافة 150 كيلومترا قبل إعادة الشحن دون الحاجة إلى زيادة حجم ووزن البطاريات.

وسيتم تجريب الحافلة الجديدة داخل مدينة مصدر في أبوظبي. وسيقوم المهندسون بتقييم أداء بطارية الحافلة وأنظمتها الكهربائية ضمن مناخ دولة الإمارات.

وعرضت شركة مصدر “الحافلة المستدامة” الجديدة هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة لإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عليها.

وتتسم الحافلة المستدامة بهيكل خفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، كما تم تزويدها ببطاريات تعمل بنظام تبريد المياه وهي مثبتة في الجزء الخلفي من الحافلة لتوفير المزيد من المساحة.

وتشير البيانات المعروضة عن الحافلة إلى أنها يمكن أن تقطع مسافة تزيد على الحد المعلن عند السير المتواصل قبل إعادة الشحن، وأن الحد الأدنى البالغ 150 كيلومترا مرتبط بحالة التوقف المتكرر. وتحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور ونوافذ ذات مرايا تتغير ألوانها بما يناسب احتياجات الإضاءة والتبريد.

كما أن طول الحافلة المستدامة أقل من الحافلات ذات الطابقين التقليدية، إذ يبلغ طولها 10.5 متر وعرضها 2.5 متر وارتفاعها 3.2 متر أي أقل بمقدار متر تقريبا. وتضم الحافلة 27 مقعدا ومساحة للوقوف بشكل آمن بالإضافة إلى أرضية منخفضة لسهولة الصعود إليها.