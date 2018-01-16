عرض أزياء في مركز تجاري إيطالي

مركز لا ريناشينته بميلانو كان مفتوحا للجميع لتقديم مجموعة دي جي سارتوريا المخصصة للرجال الأكثر كلاسيكية.

العرب

عرض مميز

ميلانو (إيطاليا)- نظمت دار دولتشه إيه غابانا عرض أزياء الأحد في مركز تجاري بميلانو، غداة الفعاليات التي أحيتها في إطار أسبوع الموضة.

وكانت مجموعة الأزياء قد قدمت عرضا السبت، شارك فيه نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وأولاد المشاهير وحتى لاعب كرة القدم في نادي يوفنتوس باولو ديبالا، وذلك في إطار أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو.

وأقامت الدار عرضا ثانيا الأحد في مركز لا ريناشينته الشهير بميلانو كان مفتوحا للجميع، لكن من دون نجوم في هذه المرّة، لتقديم مجموعة دي جي سارتوريا المخصصة للرجال الأكثر كلاسيكية مقارنة بالأزياء المعروضة السبت.

وانطلق العارضون من قسم دولتشه إيه غابانا في المركز التجاري وعبروا الطابق الأول ثم نزلوا على السلالم الكهربائية إلى الطوابق بالمستوى الأدنى.

وفاجأ هذا العرض زبائن المتجر الذين لم يخفوا تعجّبهم وإعجابهم وحملوا هواتفهم الذكية لتخليد هذه اللحظات في صور أفلام فيديو.