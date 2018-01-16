الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

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الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

برشلونة يتخلى عن جهود توران

نادي باشاك يضم اللاعب الدولي التركي إلى صفوفه في عقد إعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(23)]

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برشلونة (إسبانيا) - نجح نادي باشاك شهير إسطنبول متصدر الدوري التركي لكرة القدم في ضم لاعب الوسط أردا توران من برشلونة الإسباني في عقد إعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال جوموسداغ رئيس نادي باشاك شهير خلال مؤتمر صحافي إن اللاعب الدولي التركي سيحصل على مليوني يورو (2.45 مليون دولار) إضافة إلى المكافآت عن هذا الموسم وأربعة ملايين يورو الموسم المقبل.

وقال توران عقب فشله في خوض أي مباراة مع برشلونة هذا الموسم “أنا سعيد لعودتي للقيام بما أعشقه وهو لعب كرة القدم”.

ويتوقع أن يساعد انضمام لاعب الوسط مساعي باشاك شهير، المتصدر عقب 17 جولة وبفارق نقطة واحدة عن قلعة سراي الفريق السابق لتوران والذي لعب له في الفترة من 2005 إلى 2011، نحو نيل لقبه الأول في الدوري الممتاز.

وسيجد توران نفسه ضمن صفوف أحد الأندية صاحبة الطموح إلى جانب أسماء ذات ثقل مثل الثنائي السابق لمانشستر سيتي المؤلف من إيمانويل اديبايور وغايل كليشي وذلك ضمن مجموعة من الأسماء الكبيرة التي تضمها التشكيلة الحالية.

وقال “أعتقد أننا أحد أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة هذا الموسم. سنلعب كل مباراة كما لو أننا نخوض أهم مباراة نهائي في حياتنا”. وكان توران انضم إلى برشلونة قادما من أتليتيكو مدريد في يوليو 2015 وفاز معه بستة ألقاب لكنه شارك فقط 55 مرة وأحرز 15 هدفا خلال هذه المدة.

ويتبقى لتوران عامان ونصف في عقده مع برشلونة لكنه سيقضي تلك الفترة مع فريقه الجديد. ومع ذلك فإن بوسع برشلونة بيع اللاعب خلال تلك الفترة إذا ما قبل الفريق بأي عرض يتم تقديمه لضم اللاعب.

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