الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

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الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

اكتشاف ديناصور ملون يثبت أن الطيران كان بالذيل

فحص مجهري لحفرية عثر عليها في إقليم خبي يكشف أن ديناصورا له ريش ملون مثل قوس قزح خاصة على رأسه ورقبته وصدره.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(24)]

ديناصور ملون عاش قبل 161 مليون سنة

واشنطن- أعلن علماء الاثنين، عن اكتشاف ديناصور في حجم غراب وهيئة طائر بريش ملون من شمال شرق الصين عاش قبل 161 مليون سنة في العصر الجوراسي.

وأطلق العلماء عليه اسم تساي هونغ التي تعني بلغة الماندارين الصينية قوس قزح. ويشير الفحص المجهري للحفرية شبه الكاملة المحفوظة على نحو ممتاز والتي عثر عليها في إقليم خبي، أن الديناصور كان له ريش ملون مثل قوس قزح خاصة على رأسه ورقبته وصدره بألوان تلمع وتتبدل في الضوء مثل ريش الطيور الطنانة.

وقال تشاد إلياسون المتخصص في علم الأحياء التطوري بمتحف فيلد في شيكاغو وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن الكشف “يشير إلى عالم جوراسي أكثر ألوانا عما تخيلنا في السابق”.

ونشرت الدراسة في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز”.

وباستخدام مجاهر قوية رصد العلماء بين الريش بقايا عضيات خلوية مسؤولة عن إعطاء الأصباغ، ويحدد شكلها اللون. وشكل العضيات الخلوية لتساي هونغ دائرية كفطيرة محلاة مثل ما تملكه الطيور الطنانة ذات الريش الملون بألوان قوس قزح.

ويغطي معظم جسمه ريش داكن بينما يغطي الريش الملون رأسه وعنقه. ويشك الباحثون في قدرة الديناصور على الطيران رغم تمتعه بصفات كثيرة مثل صفات الطيور.

وكان تساي هونغ كائنا مفترسا له قائمتان وجمجمة مثل جمجمة ديناصور “فيلوسيرابتور” وأسنان حادة وكان على الأرجح يصطاد الثدييات الصغيرة والسحالي. ولديه نتوءان فوق عينيه يشبهان حاجبين عظميين.

كما أنه أقدم كائن معروف له ريش غير متطابق وهي خاصية تستخدمها الطيور للتوجيه أثناء التحليق، لكن هذا الريش لدى تساي هونغ موجود في ذيله مما يشير إلى أن ريش الذيل وليس الجناحين كان مستخدما في البداية للتنقل في الهواء.

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