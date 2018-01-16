10 آلاف دولار غرامة لامرأة فتحت بريد زوجها

محكمة سويسرية تعفي زوجة من دفع غرامة مالية لزوجها بعد أن تجسست على بريده الإلكتروني بشرط عدم ارتكاب أي جناية مماثلة.

العرب

خرق للقانون

برن- قضت محكمة سويسرية بإدانة امرأة بتهمة قراءة الرسائل الإلكترونية في حساب الإيميل الخاص بزوجها من دون علمه، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا للخصوصية، على الرغم من اكتشافها لرسائل غرامية بين زوجها ونساء أخريات.

ووفقا لما ورد بصحيفة ميترو، فإن الزوجة لم تقاوم رغبتها في الدخول إلى بريد زوجها الإلكتروني، وقراءة الرسائل التي تبادلها مع عدد من النساء الأخريات من دون علمها.

وصرحت السيدة “كان (الزوج) على تواصل مع نساء أخريات لمدة طويلة. ولقد واجهته بموضوع العلاقات، ثم انتقل خارج شقتنا المشتركة”.وبلغت الغرامة الأولية 10 آلاف دولار، ولكنها أعفيت منها، بشرط عدم ارتكاب أي جناية مماثلة في العامين القادمين.

ولكن المدعي العام أكد أن السيدة اقتحمت حساب زوجها بشكل متكرر، وقامت بتحميل مواد لم تمتلكها. وبسبب معرفتها المسبقة بكلمة الدخول للحساب، استبعدت تهمة “اختراق الحساب”، إلا أن دخولها بحد ذاته يعتبر خرقا لقانون الخصوصية السويسري.