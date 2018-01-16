الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

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الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

أبرز تغريدات العرب: المثقفون يبيعون كتبهم على الأرصفة لتدبير لقمة عيشهم

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(19)]

abulmozn@

من يظهر أخلاقه النبيلة لمصلحة ستسوء جدا بمجرد انعدام تلك المصلحة.

ramibawajeeh@

ليس كل حرف (د) قبل الاسم يعني دكتورا. أحياناً يظلم هذا الحرف بأفعال صاحب الاسم الذي يليه.

othmanmhmmadr@

أكثر ما يضحك في العراق: الجاهلون والسفلة واللصوص يشترون الكتب كمزهريات للتباهي بها لسد عقدة النقص لديهم والمثقفون يبيعون كتبهم على الأرصفة لتدبير لقمة عيشهم.

mayousfi@

لا نتكلم كما نريد، حتى لا يسمعَنا أحد، نتكلم كما نريد، فلا يسمعُنا أحد. شعارُنا، التفاهةُ تكونُ حيث لا نوجد نحن. لكننا نبدأ بالخوف من الجوع، وننتهي في شِرَاك الطمع.

LilasSwaidan@

نشر الثقافة في أي مجتمع له مسار من ثلاث محطات: إنتاج المعرفة، ثم نقلها، وبعدها تلقيها من الفرد. من دون اكتمال هذا المسار تتعطل عملية "تثقيف" المجتمع.

Wafy_Dr@

الشهادة العليا ليست تميزا، هي وسيلة للتميز، هل استفدت منها وشققت الطريق الصحيح أم توقفت عند الوثيقة واللقب؟

hodnnat@

أكبر واحد تعرض للظلم في تاريخ مصر هو فرعون الذي يلعنه المصريون منذ ألفي سنة ..مع أنه لازال يملأ خزانة السياحة التي بلغت مداخيلها 15 مليار دولار.

99taifi@

وزير يأتي ووزير يذهب وآخر يأتي وهكذا، لا أقلل من كفاءة الوزير ولكني موقن بتكلس الوزارة حتى ضاقت شرايينها وما عاد الدم يسري ما هو العلاج؟

aftoun@

وأنا مؤمن بأن من سيكتب التاريخ بعد مئة عام، سيقول: إن التقنية عبثت بمقدسات البعض.

sukinameshekhis@

#العدالة_لزينب" البيدوفيليا" أو اشتهاء الأطفال ليس مرضا نفسيا بل هو وحشية يجب أن تقابل بوحشية.. الإعدام أو السجن مدى الحياة هذا ما يستحقه كل مغتصب وقاتل.

49goodybesty@

ليس لدي بيت ليست لدي مدرسة أو حقيبة أو كتب ليست لدي عائلة ليس لدي أصدقاء عائلتي وأصدقائي ماتوا في الحرب فقط لدي الحرب.

تابعوا

Friendship_UF@

الصداقة الإماراتية الفرنسية

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