أبرز تغريدات العرب: المثقفون يبيعون كتبهم على الأرصفة لتدبير لقمة عيشهم

abulmozn@
من يظهر أخلاقه النبيلة لمصلحة ستسوء جدا بمجرد انعدام تلك المصلحة.
ramibawajeeh@
ramibawajeeh@
ليس كل حرف (د) قبل الاسم يعني دكتورا. أحياناً يظلم هذا الحرف بأفعال صاحب الاسم الذي يليه.
othmanmhmmadr@
othmanmhmmadr@
أكثر ما يضحك في العراق: الجاهلون والسفلة واللصوص يشترون الكتب كمزهريات للتباهي بها لسد عقدة النقص لديهم والمثقفون يبيعون كتبهم على الأرصفة لتدبير لقمة عيشهم.
mayousfi@
mayousfi@
لا نتكلم كما نريد، حتى لا يسمعَنا أحد، نتكلم كما نريد، فلا يسمعُنا أحد. شعارُنا، التفاهةُ تكونُ حيث لا نوجد نحن. لكننا نبدأ بالخوف من الجوع، وننتهي في شِرَاك الطمع.
LilasSwaidan@
LilasSwaidan@
نشر الثقافة في أي مجتمع له مسار من ثلاث محطات: إنتاج المعرفة، ثم نقلها، وبعدها تلقيها من الفرد. من دون اكتمال هذا المسار تتعطل عملية "تثقيف" المجتمع.
Wafy_Dr@
Wafy_Dr@
الشهادة العليا ليست تميزا، هي وسيلة للتميز، هل استفدت منها وشققت الطريق الصحيح أم توقفت عند الوثيقة واللقب؟
hodnnat@
hodnnat@
أكبر واحد تعرض للظلم في تاريخ مصر هو فرعون الذي يلعنه المصريون منذ ألفي سنة ..مع أنه لازال يملأ خزانة السياحة التي بلغت مداخيلها 15 مليار دولار.
99taifi@
99taifi@
وزير يأتي ووزير يذهب وآخر يأتي وهكذا، لا أقلل من كفاءة الوزير ولكني موقن بتكلس الوزارة حتى ضاقت شرايينها وما عاد الدم يسري ما هو العلاج؟
aftoun@
aftoun@
وأنا مؤمن بأن من سيكتب التاريخ بعد مئة عام، سيقول: إن التقنية عبثت بمقدسات البعض.
sukinameshekhis@
sukinameshekhis@
#العدالة_لزينب" البيدوفيليا" أو اشتهاء الأطفال ليس مرضا نفسيا بل هو وحشية يجب أن تقابل بوحشية.. الإعدام أو السجن مدى الحياة هذا ما يستحقه كل مغتصب وقاتل.
49goodybesty@
49goodybesty@
ليس لدي بيت ليست لدي مدرسة أو حقيبة أو كتب ليست لدي عائلة ليس لدي أصدقاء عائلتي وأصدقائي ماتوا في الحرب فقط لدي الحرب.
تابعوا Friendship_UF@
تابعوا
Friendship_UF@
الصداقة الإماراتية الفرنسية
الصداقة الإماراتية الفرنسية