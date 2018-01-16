#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية

هاشتاغ #قطر_تهدد_الطائرات_المدنية يتصدر الترند العالمي على تويتر، على خلفية اتهام مقاتلات قطرية الاثنين بـ'اعتراض طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة'.

العرب

محاولة فاشلة لإرهاب المدنيين

لندن – تصدر الاثنين هاشتاغ #قطر_تهدد_الطائرات_المدنية الترند العالمي على تويتر، على خلفية اتهام مقاتلات قطرية الاثنين بـ”اعتراض طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة”، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية.

كما راج بدرجة أقل هاشتاغ #قطر_تعترض_طائرة_إماراتية، وشهد الهاشتاغان مشاركات واسعة من مستخدمي تويتر في العالم العربي.

والعلاقات بين دولة الإمارات والبحرين والمملكة السعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضي بسبب “دعم الدوحة للإرهاب”.

وقال مغرد متهما قطر “إرهابهم وصل السماء!”. وقال متفاعل في نفس السياق “كأن الأرض لم تتسع لقطر لتمارس إرهابها في قتل المدنيين العزل لتطاردهم أيضا في الجو ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية”.

وأبدى مغردون تخوفهم من التصعيد العسكري، آملين في عدم تكرار حرب العراق والكويت بسبب الغطرسة القطرية.

فيما شبه آخر “قطر تم حشرها في زاوية ضيقة، سوف نرى الكثير من التصرفات العشوائية في الأيام القادمة”.

وسخر مغرد ثالث “كان الأولى لقطر اعتراض الطائرات الإيرانية التي تتجول بكل حرية في سمائها”.

وكانت مشاركات السعوديين في الهاشتاغ الغالبة. وغرد أحدهم “نحن بالسعودية مع الإمارات قلبا وقالبا بكل ما أوتينا من قوة ضد تنظيم الغدر والخيانة في قطر، أما الشعب القطري فهو في عيوننا!”.

وقال مغرد سعودي يدعى بن عويد “الحوثي يهدد سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتنظيم الحمدين يهدد سلامة الملاحة الجوية في الخليج العربي، المشروع واحد والهدف واحد والعدو واحد”.

ومن جانبه، اعتبر الإعلامي أمجد طه “القاعدة اختطفت طائرات وقامت بعمليات إرهابية كـ11/9 وإيران فجرت وداعش هدد باستهداف الطائرات المدنية ونظام قطر طبق التهديد وحاول خطف طائرة مدنية وإرهاب المدنيين.. وذلك لأن من يحكم الدوحة عصابة وليست دولة أو على أقل تقدير هكذا يتصرفون”.

ومن جانبه، اعتبر منذر آل الشيخ مبارك “فشل مقابلة محمد_بن_عبدالرحمن (وزير الخارجية القطري) فشل قصة الاختراق للمجال الجوي فشل مسرحية #عبدالله_بن_علي واليوم يعترضون الطائرات! الصغار يشاغبون ليلفتوا الانتباه”.

وكان مغردون أوردوا على تويتر الاثنين خبر “اعتراض طائرة مدنية ثانية”، متسائلين ماذا يحدث في قطر؟