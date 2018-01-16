#احذروا_تدوير_النفايات التغيير يبدأ بهاشتاغ في العراق

#احذروا_تدوير_النفايات هاشتاغ يلقى رواجا في صفوف العراقيين على تويتر، يطالبون من خلاله بحسن الاختيار وعدم انتخاب نفس الفاسدين الذين كانوا سببا في خراب العراق.

العرب

انتخبوا المعمم الديمقراطي (الصورة من حساب المصمم أحمد فلاح على تويتر)

بغداد - يتفق الجميع في العراق على أن السياسة لعبة قذرة. وقد ارتفعت لهجة النقد على المنصات الاجتماعية في العراق خاصة على تويتر، في محاولة لكسر أصنام الإسلاميين والسياسيين الذين ينصبون أنفسهم فوق مستوى النقد.

وتُجرى الانتخابات النيابية في العراق لإضفاء نوع من الشرعية على وضع قائم بقوة المحاصصة الطائفية التي تتسيد واجهتها أحزاب موجهة.

ويقول مغرد على تويتر “ستكون حلبة المصارعة الانتخابية مواقع التواصل الاجتماعي. لقد بدأ تشكيل المجموعات في تويتر لتتسيد الترند العراقي الذي سيكون عبارة عن هاشتاغات تلميع لقردة السياسة وأحزاب العراق النتنة!”.

وفي هذا السياق انتشر هاشتاغ #احذروا_تدوير_النفايات على تويتر، حاول من خلاله ناشطون عراقيون جاهدين على إقناع أبناء شعبهم بعدم تدوير النفايات، مستعيرين مقولة الكاتب الأميركي مارك توين “السياسيون مثل حفاظات الأطفال يجب تغييرهم دائما ولنفس الأسباب”.

وأكد معلقون أن “عملية تدوير النفايات العضوية قد بدأت في العراق وسيتم تعليبها على شكل نواب في البرلمان”.

وكتب الإعلامي لطيف يحيى “احذروا حزب الدعوة بكل أشكاله، المجلس الأعلى، الحزب الإسلامي بكل أشكاله، تيار الحكمة المتفرع من المجلس الأعلى، منظمة بدر، متحدون، عصائب أهل الحق، الأحرار، كل معمم شكلا، كل معمم عقلا، حزب الله، كل حزب يقود ميليشيا، كل من يظن أنه وكيل لله في الأرض فالله ليس له وكلاء شيوخ…. العار والدولار”.

وقال رسام الكاريكاتير العراقي أحمد فلاح في تغريدة على حسابه على تويتر “هسة (الآن) دورك، دورك بالمشاركة والاختيار الصحيح، والاستفادة من الدروس السابقة. #انتخابات_2018”.

وفي سابقة لم يشهدها العراق يخوض حزب الدعوة الإسلامي الانتخابات النيابية المقبلة بقائمتين منفصلتين. وسيقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة “النصر والإصلاح”، بعيدا عن “غريمه” رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي سيقود قائمة ائتلاف دولة القانون، تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة.

وغرد الإعلامي مصطفى كامل “ورد في كتاب الكافي للكليني: يجوز لرئيس الوزراء في العراق الكذب على الناس إذا كان من جماعتنا، والأحوط وجوبا أن يكذب عليهم دائما، وخصوصا إذا كان من حزب الدعوة. و#حيدر_العبادي ملتزم بالفتوى الشرعية”.

وتهكم مغرد “تحالف ائتلاف #نصر_العراق الذي يريد #حيدر_العبادي خوض #الانتخابات_البرلمانية تحت رايته.. تحالف ظاهره وطني وأصله طائفي #العبادي يتمترس خلف الطائفة ويرفع #شعار_الوطن”.

وقال فلاح المشعل ساخرا “الفتح، النصر، متحدون، الوطنية، العدالة، السائرون، الاستقامة… الخ من أسماء الائتلافات والكتل الجديدة المرشحة للبرلمان، تحسبها عناوين تشكيلات عسكرية!”.

وأضاف “أحزاب السلطة وتوابعها هي المهيمنة على المشهد الانتخابي وللدورة الرابعة، لا تأثير يحسب للقوى المدنية أو المستقلة في العراق، أسباب الظاهرة تكمن في النظام السياسي الطائفي الفاسد، وامتناع المجتمع عن دعم المدنيين والمستقلين”.

وتساءل مغرد “علينا أن نفعّل المجتمع المدني لحرب الفساد، لكن كيف نحمي منظماته من تسرّب الفساد وكيف ننشر ثقافة النزاهة؟”.

معلقون: عملية تدوير النفايات قد بدأت وسيتم تعليبها على شكل نواب في البرلمان

واعتبر متفاعل مع هاشتاغ #فسادكم_أهلكنا “سياسيو العراق أنواع … الأول: صنع في إيران. الثاني: صنع في السعودية. الثالث: صنع في تركيا. والرابع : صنع في أميركا”.

فيما اعتبر متفاعل ثان “ما من كلمة أكثر رواجا بين السياسيين العراقيين هذه الأيام، سوى كلمة ‘فساد’، التي أصبحت بمثابة كرة نار يقذفها كل منهم في ملعب الآخر”.

وقالت مغردة “204 أحزاب تدخل الانتخابات، تكلفة إجراء الانتخابات 296 مليارا في ظل حكومة التقشف، الشعب جائع ينزف شهداء”.

وفي نفس السياق غرد معلق “#وطني_ينزف إنه وطن ينزف هنا ويغتال هناك، كم من عميل من كؤوس الغدر سقاك وكم من خائن بسهام المصلحة والغدر رماك.. جرحك العميق يدمي من شرايين قلبي فينزف نزيفا يتساقط من أحداق عيني.. كنت واسعا كسعة الأرض.. رحبا برحابة السماء لم ضقت لتصبح تابوتا يأوي جثث الأبرياء؟”.

ووصف مغرد “السياسة في العراق يقودها الطارئون، الكتل الشيعية لا تمثل الشيعة، والكتل السنية لا تمثل السنة، والكتل الكردية لا تمثل الكرد، الجميع يلهثون على الكراسي الجميع لا يمثلون أبناء

العراق”.

ومن جانب آخر، طالب مغردون من العراقيين عدم الذهاب للانتخابات لكي لا يعاد تدوير النفايات، مؤكدين أن “السياسيين يسرقون الملايين ويحذفون فتات الطعام للمساكين”.

وكان معلقون دشنوا هاشتاغا طالبوا فيه أحمد البشير مقدم برنامج ‘البشير شو’ بالترشح للانتخابات. ونفى البشير نيته الترشح مؤكدا في تغريدة “صراحة تفاجأت بكمية المطالبين بالترشح .. شكرا لثقتكم كلكم يا أهلنا، #احذروا_تدوير_النفايات فهم إن اتفقوا سرقونا وإن اختلفوا قتلونا”.