الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

صحيفة الغارديان تعيد النظر في تصميمها

رئيسة التحرير تصف التصميم الجديد بالمبهج المليء بالإبداع والحاث على التركيز.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(18)]

فينر تتعهد بالمتعة للجمهور

لندن - أعادت صحيفة الغارديان البريطانية تصميم شكلها لموقعها على الإنترنت بما فيه لوغو الجريدة الشهير.

وقالت رئيسة التحرير كاثرين فينر مرحبة بالقراء في انطلاقة الشكل الجديد “تغيير التصميم قرار اتخذناه قبل سبعة أشهر. بما فيه الموقع الإلكتروني على الإنترنت الذي نراه موضوع اهتمام القراء في مختلف دول العالم، لنسهل عليهم التصفح سواء على الأجهزة المحمولة أو الهواتف الذكية”.

واعتبرت التصميم الجديد بالمبهج المليء بالإبداع والحاث على التركيز، معبرة عن سعادة رئاسة التحرير به وتأمل أن ينال رضا المتصفحين والقراء.

وأوضحت فينر “لدينا علاقة خاصة مع القراء. هذه العلاقة ليست مجرد أخبار. إنها إحساس مشترك يهدف إلى الفهم وإلقاء الضوء على عصرنا. وتشعر هيئة التحرير بالمسؤولية تجاه القراء وعليها تثمين الثقة التي يمنحونها إلى الغارديان”

ويركز التصميم الجديد على سهولة التصفح واستخدام ألوان مختلفة لتسهيل حركة العين الانسيابية.

وتعهدت رئيسة التحرير كاثرين فينر أن تبقى صحيفة الغارديان مدرسة تقدمية مستقلة بشكل صارم، والتحدي أمامها هو أن تكون بارعة وأنيقة وممتعة”.

ويأتي تصميم الموقع الجديد وتغيير اللوغو، استكمالا لخطة الغارديان بإعادة هيكلة الصحيفة المملوكة لمجموعة “ميديا غارديان غروب”، حيث كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستصدر الصحيفة بالحجم الصغير (تابلويد)، بدءا من العام المقبل ضمن خطة تستغرق ثلاثة أعوام لخفض النفقات.

وأعلنت “ميديا غارديان غروب” المالكة أيضا لصحيفة “الأوبزيرفر” الورقية والإلكترونية، أن القرار بتغيير حجم الصفحات بالجريدة هو في إطار تقليص النفقات. وقد وقعت الصحيفة عقدا مع دار نشر “ترينيتي ميرور” التي تطبع صحفا أخرى بالحجم نفسه (تابلويد) مثل “ديلي ميرور” و”صنداي بيبول”، وتبعا لذلك سيتم بيع المطابع الثلاث التي تمتلكها “ميديا غارديان غروب”، وهو ما يعني إلغاء خمسين وظيفة.

وأشار ديفيد بيمسيل، الرئيس التنفيذي لـ”ميديا غارديان غروب”، إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة في خطة الأعوام الثلاثة.

وأضاف “المزيد من الناس يقرأون ويدعمون صحفنا أكثر من ذي قبل، ولكن صناعة النشر تتطور باستمرار ويجب أن نتطور معها”.

:: اقرأ أيضاً

#احذروا_تدوير_النفايات التغيير يبدأ بهاشتاغ في العراق

#قطر_تهدد_الطائرات_المدنية

مقاطع الفيديو حلقة وصل بين الحقيقة والجمهور

هاشتاغ اليوم: #هل_من_الممكن_ترك_التدخين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

2018-01-16

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

2018-01-16

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

2018-01-16

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

yesterday 10:07:00

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

yesterday 06:43:28

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

yesterday 07:10:36

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

yesterday 07:25:18

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

yesterday 08:35:55

ترامب: 'انا لست عنصريا'

yesterday 09:27:46

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

yesterday 11:48:58

:: اختيارات المحرر

السعوديون مبتهجون بعودة صالات العرض: يا هلا بالسينما

10 آلاف دولار غرامة لامرأة فتحت بريد زوجها

طريق صعب لكنه حلو

عرض أزياء في مركز تجاري إيطالي

اكتشاف ديناصور ملون يثبت أن الطيران كان بالذيل

'السالوبيت' يستلهم روح التسعينات

'الكنز'.. ينتشل السينما المصرية من الإسفاف

مقاطع الفيديو حلقة وصل بين الحقيقة والجمهور

برشلونة يتخلى عن جهود توران

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا