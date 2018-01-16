صحيفة الغارديان تعيد النظر في تصميمها

رئيسة التحرير تصف التصميم الجديد بالمبهج المليء بالإبداع والحاث على التركيز.

العرب

فينر تتعهد بالمتعة للجمهور

لندن - أعادت صحيفة الغارديان البريطانية تصميم شكلها لموقعها على الإنترنت بما فيه لوغو الجريدة الشهير.

وقالت رئيسة التحرير كاثرين فينر مرحبة بالقراء في انطلاقة الشكل الجديد “تغيير التصميم قرار اتخذناه قبل سبعة أشهر. بما فيه الموقع الإلكتروني على الإنترنت الذي نراه موضوع اهتمام القراء في مختلف دول العالم، لنسهل عليهم التصفح سواء على الأجهزة المحمولة أو الهواتف الذكية”.

واعتبرت التصميم الجديد بالمبهج المليء بالإبداع والحاث على التركيز، معبرة عن سعادة رئاسة التحرير به وتأمل أن ينال رضا المتصفحين والقراء.

وأوضحت فينر “لدينا علاقة خاصة مع القراء. هذه العلاقة ليست مجرد أخبار. إنها إحساس مشترك يهدف إلى الفهم وإلقاء الضوء على عصرنا. وتشعر هيئة التحرير بالمسؤولية تجاه القراء وعليها تثمين الثقة التي يمنحونها إلى الغارديان”

ويركز التصميم الجديد على سهولة التصفح واستخدام ألوان مختلفة لتسهيل حركة العين الانسيابية.

وتعهدت رئيسة التحرير كاثرين فينر أن تبقى صحيفة الغارديان مدرسة تقدمية مستقلة بشكل صارم، والتحدي أمامها هو أن تكون بارعة وأنيقة وممتعة”.

ويأتي تصميم الموقع الجديد وتغيير اللوغو، استكمالا لخطة الغارديان بإعادة هيكلة الصحيفة المملوكة لمجموعة “ميديا غارديان غروب”، حيث كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستصدر الصحيفة بالحجم الصغير (تابلويد)، بدءا من العام المقبل ضمن خطة تستغرق ثلاثة أعوام لخفض النفقات.

وأعلنت “ميديا غارديان غروب” المالكة أيضا لصحيفة “الأوبزيرفر” الورقية والإلكترونية، أن القرار بتغيير حجم الصفحات بالجريدة هو في إطار تقليص النفقات. وقد وقعت الصحيفة عقدا مع دار نشر “ترينيتي ميرور” التي تطبع صحفا أخرى بالحجم نفسه (تابلويد) مثل “ديلي ميرور” و”صنداي بيبول”، وتبعا لذلك سيتم بيع المطابع الثلاث التي تمتلكها “ميديا غارديان غروب”، وهو ما يعني إلغاء خمسين وظيفة.

وأشار ديفيد بيمسيل، الرئيس التنفيذي لـ”ميديا غارديان غروب”، إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة في خطة الأعوام الثلاثة.

وأضاف “المزيد من الناس يقرأون ويدعمون صحفنا أكثر من ذي قبل، ولكن صناعة النشر تتطور باستمرار ويجب أن نتطور معها”.