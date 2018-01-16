متفرقات: المثناني في النجم الساحلي التونسي

أنطوني ديفيز يحقق أفضل رقم له في الموسم وسجل 48 نقطة و17 متابعة ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى انتصار مثير.

العرب

التأقلم مع الفريق الجديد

◄ عبر اللاعب محمد المثناني عن سعادته بالانضمام رسميا لصفوف النجم الساحلي التونسي. وقال المثناني “أمضيت عقدا للنجم الساحلي، أتمنى التأقلم سريعا مع المجموعة والنجاح في مهمتي الجديدة”. وتابع “النجم الساحلي فريق كبير ولن أدخر أي جهد من أجل تقديم الإضافة المطلوبة”. وأوضح “طموحاتي كبيرة مع النجم الساحلي، الذي يلعب دوما على حصد الألقاب، من المؤكد أن التألق معه سيفتح أمامي أبواب المنتخب التونسي، حتى أشارك معه في مونديال روسيا”. ويذكر أن محمد المثناني تلقى عرضا من الصفاقسي لكنه في النهاية اختار النجم الساحلي.

◄ حقق أنطوني ديفيز أفضل رقم له في الموسم وسجل 48 نقطة و17 متابعة ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى انتصار مثير على مضيفه نيويورك نيكس 123-118 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وكان بليكانز متأخرا أمام أصحاب الأرض حتى الربع الثالث، لكنه نجح في استعادة توازنه في الربع الرابع وامتدت المواجهة إلى وقت إضافي قلب من خلاله الموازين لصالحه لينتزع الفوز. وسجل جرو هوليداي 31 نقطة لبليكانز وأضاف ديماركوس كزينز 15 نقطة ليحقق الفريق الانتصار الـ22 له في الموسم مقابل 20 هزيمة.