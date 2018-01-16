الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

متفرقات: المثناني في النجم الساحلي التونسي

أنطوني ديفيز يحقق أفضل رقم له في الموسم وسجل 48 نقطة و17 متابعة ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى انتصار مثير.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(22)]

التأقلم مع الفريق الجديد

عبر اللاعب محمد المثناني عن سعادته بالانضمام رسميا لصفوف النجم الساحلي التونسي. وقال المثناني “أمضيت عقدا للنجم الساحلي، أتمنى التأقلم سريعا مع المجموعة والنجاح في مهمتي الجديدة”. وتابع “النجم الساحلي فريق كبير ولن أدخر أي جهد من أجل تقديم الإضافة المطلوبة”. وأوضح “طموحاتي كبيرة مع النجم الساحلي، الذي يلعب دوما على حصد الألقاب، من المؤكد أن التألق معه سيفتح أمامي أبواب المنتخب التونسي، حتى أشارك معه في مونديال روسيا”. ويذكر أن محمد المثناني تلقى عرضا من الصفاقسي لكنه في النهاية اختار النجم الساحلي.

حقق أنطوني ديفيز أفضل رقم له في الموسم وسجل 48 نقطة و17 متابعة ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى انتصار مثير على مضيفه نيويورك نيكس 123-118 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وكان بليكانز متأخرا أمام أصحاب الأرض حتى الربع الثالث، لكنه نجح في استعادة توازنه في الربع الرابع وامتدت المواجهة إلى وقت إضافي قلب من خلاله الموازين لصالحه لينتزع الفوز. وسجل جرو هوليداي 31 نقطة لبليكانز وأضاف ديماركوس كزينز 15 نقطة ليحقق الفريق الانتصار الـ22 له في الموسم مقابل 20 هزيمة.

:: اقرأ أيضاً

أيوب الكعبي يخطف الأضواء في أمم أفريقيا للمحليين

غيغز مدربا جديدا لمنتخب ويلز

نزال عالمي مرتقب بين جوشوا وباركر

الاتحاد الفرنسي يوقف الحكم شابرون

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

2018-01-16

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

2018-01-16

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

2018-01-16

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

yesterday 10:07:00

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

yesterday 06:43:28

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

yesterday 07:10:36

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

yesterday 07:25:18

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

yesterday 08:35:55

ترامب: 'انا لست عنصريا'

yesterday 09:27:46

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

yesterday 11:48:58

:: اختيارات المحرر

السعوديون مبتهجون بعودة صالات العرض: يا هلا بالسينما

10 آلاف دولار غرامة لامرأة فتحت بريد زوجها

طريق صعب لكنه حلو

عرض أزياء في مركز تجاري إيطالي

اكتشاف ديناصور ملون يثبت أن الطيران كان بالذيل

'السالوبيت' يستلهم روح التسعينات

'الكنز'.. ينتشل السينما المصرية من الإسفاف

مقاطع الفيديو حلقة وصل بين الحقيقة والجمهور

برشلونة يتخلى عن جهود توران

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا