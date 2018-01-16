زكريا: أسعى لتمثيل أهلي جدة بشكل مميز

اللاعب المصري ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة.

العرب

تجربة جديدة في الدوري السعودي

جدة - حط اللاعب المصري مؤمن زكريا الرحال بجدة من أجل، الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة.

وكان في استقبال اللاعب المصري، أحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي الأهلي ومجموعة من مشجعي النادي حاملين الورود ترحيبا به.

وانضم مؤمن زكريا من الأهلي المصري إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 400 ألف دولار أميركي، ليصبح اللاعب المصري التاسع الذي ينضم لدوري المحترفين السعودي.

وكان من المفترض أن ينضم زكريا إلى فريقه الجديد عقب خوضه مباراة كأس السوبر المصري أمام المصري البورسعيدي، والتي أقيمت الجمعة الماضي، إلا أنه فضل العودة إلى القاهرة للاطمئنان على أسرته.

ويذكر أن المصريين يحتلون المركز الثاني في قائمة المحترفين الأجانب الأكثر تواجدا بالدوري السعودي بعد البرازيليين، وبات عددهم تسعة لاعبين، وهم مؤمن زكريا (الأهلي) وأحمد الشيخ (الاتفاق) ومحمد عبدالشافي (الفتح) وعماد متعب وعصام الحضري ومصطفى فتحي (التعاون) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة) ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” (الرائد) وحسام غالي (النصر).

وقال اللاعب المصري “أطمح إلى تمثيل أهلي جدة بشكل مميز يشرّف الكرة المصرية، ومن الصعب أن أرتدي رقم 8، الذي كنت أحمله مع الأهلي المصري، لأنه يخص القائد تيسير الجاسم”. وتابع “قد أرتدي القميص 72 أو 74، فهو شرف لي، ولكن سأرى إذا كانا متاحين أم لا؟”.

ويشير الرقمان إلى عدد ضحايا جماهير الأهلي الذين سقطوا في “مذبحة بورسعيد”، عام 2012، حيث يتراوح عددهم بين 72 و74. وأضاف مؤمن “تلقيت عدة عروض منذ الانضمام للأهلي المصري، ولكن عرض أهلي جدة فرصة جيدة، لا سيما وأنه ناد كبير في المملكة العربية السعودية”.

وأردف “لقد تحدثت مع زميلي في منتخب مصر محمد عبدالشافي، وأكد لي أن الأجواء ستسعدني في أهلي جدة”.