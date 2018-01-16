الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

زكريا: أسعى لتمثيل أهلي جدة بشكل مميز

اللاعب المصري ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(22)]

تجربة جديدة في الدوري السعودي

جدة - حط اللاعب المصري مؤمن زكريا الرحال بجدة من أجل، الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، على سبيل الإعارة.

وكان في استقبال اللاعب المصري، أحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي الأهلي ومجموعة من مشجعي النادي حاملين الورود ترحيبا به.

وانضم مؤمن زكريا من الأهلي المصري إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 400 ألف دولار أميركي، ليصبح اللاعب المصري التاسع الذي ينضم لدوري المحترفين السعودي.

وكان من المفترض أن ينضم زكريا إلى فريقه الجديد عقب خوضه مباراة كأس السوبر المصري أمام المصري البورسعيدي، والتي أقيمت الجمعة الماضي، إلا أنه فضل العودة إلى القاهرة للاطمئنان على أسرته.

ويذكر أن المصريين يحتلون المركز الثاني في قائمة المحترفين الأجانب الأكثر تواجدا بالدوري السعودي بعد البرازيليين، وبات عددهم تسعة لاعبين، وهم مؤمن زكريا (الأهلي) وأحمد الشيخ (الاتفاق) ومحمد عبدالشافي (الفتح) وعماد متعب وعصام الحضري ومصطفى فتحي (التعاون) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة) ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” (الرائد) وحسام غالي (النصر).

وقال اللاعب المصري “أطمح إلى تمثيل أهلي جدة بشكل مميز يشرّف الكرة المصرية، ومن الصعب أن أرتدي رقم 8، الذي كنت أحمله مع الأهلي المصري، لأنه يخص القائد تيسير الجاسم”. وتابع “قد أرتدي القميص 72 أو 74، فهو شرف لي، ولكن سأرى إذا كانا متاحين أم لا؟”.

ويشير الرقمان إلى عدد ضحايا جماهير الأهلي الذين سقطوا في “مذبحة بورسعيد”، عام 2012، حيث يتراوح عددهم بين 72 و74. وأضاف مؤمن “تلقيت عدة عروض منذ الانضمام للأهلي المصري، ولكن عرض أهلي جدة فرصة جيدة، لا سيما وأنه ناد كبير في المملكة العربية السعودية”.

وأردف “لقد تحدثت مع زميلي في منتخب مصر محمد عبدالشافي، وأكد لي أن الأجواء ستسعدني في أهلي جدة”.

:: اقرأ أيضاً

أيوب الكعبي يخطف الأضواء في أمم أفريقيا للمحليين

غيغز مدربا جديدا لمنتخب ويلز

نزال عالمي مرتقب بين جوشوا وباركر

الاتحاد الفرنسي يوقف الحكم شابرون

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

2018-01-16

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

2018-01-16

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

2018-01-16

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

yesterday 10:07:00

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

yesterday 06:43:28

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

yesterday 07:10:36

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

yesterday 07:25:18

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

yesterday 08:35:55

ترامب: 'انا لست عنصريا'

yesterday 09:27:46

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

yesterday 11:48:58

:: اختيارات المحرر

السعوديون مبتهجون بعودة صالات العرض: يا هلا بالسينما

10 آلاف دولار غرامة لامرأة فتحت بريد زوجها

طريق صعب لكنه حلو

عرض أزياء في مركز تجاري إيطالي

اكتشاف ديناصور ملون يثبت أن الطيران كان بالذيل

'السالوبيت' يستلهم روح التسعينات

'الكنز'.. ينتشل السينما المصرية من الإسفاف

مقاطع الفيديو حلقة وصل بين الحقيقة والجمهور

برشلونة يتخلى عن جهود توران

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا