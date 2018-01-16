الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

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الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10871

التفاؤل يسود تحضيرات منتخب تونس

نبيل معلول: قادرون على قول كلمتنا في نهائيات كأس العالم بفضل نوعية اللاعبين.

العرب  [نُشر في 2018/01/16، العدد: 10871، ص(22)]

استعدادات 2018

الدوحة - أكد نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن تونس تطمح إلى تجاوز الدور الأول بكأس العالم بروسيا، في وقت لاحق من هذا العام، رغم صعوبة المهمة في مجموعة قوية تضم بلجيكا وإنكلترا.

وقال معلول في مؤتمر صحافي بمقر معسكر منتخب تونس بالدوحة، “نحاول تحسين مستوانا من أجل تخطي دور المجموعات في كأس العالم بروسيا، رغم صعوبة المجموعة التي تضم بلجيكا صاحبة المركز الخامس في التصنيف العالمي، وإنكلترا التي تحتل المركز الـ15”.

وتابع “لا يزال المنتخب بعيدا عن المستوى العالي لمنتخبي بلجيكا وإنكلترا، لكن بالاستعدادات المتميزة والتركيز على كل الجزئيات سنحاول تقليص الفوارق”.

وواصل “نحن قادرون على قول كلمتنا في نهائيات كأس العالم بفضل نوعية اللاعبين الموجودين بتشكيلة المنتخب وروح اللاعبين”.

وأكد “هدفنا الأول تجاوز دور المجموعات رغم وجود إنكلترا وبلجيكا”.

وتأمل تونس في تخطي الدور الأول عندما تشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006. ويرى مدرب تونس أنه رغم صعوبة المهمة وتباين المستويات “تبقى حظوظ المنتخب التونسي قائمة وكبيرة في تجاوز الدور الأول”.

وفي حديثه عن المنافسين قال مدرب تونس “الكل يتحدث عن هاري كين في منتخب إنكلترا، لكن بالنسبة إليّ فإن أكثر لاعب يمكن أن يسبب قلقا لمنتخب تونس، هو رحيم ستيرلينغ الذي أعتبره أفضل جناح في العالم إضافة إلى الموهبة الصاعدة ديلي آلي”.

وأضاف “المنتخب الإنكليزي منتخب شاب وتغير أسلوب الكرة الإنكليزية كثيرا بعد قدوم مدربين كبار أمثال أنطونيو كونتي وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا الذين منحوا لمسة وفلسفة جديدتين لكرة القدم الإنكليزية”.

وتابع “لكننا جاهزون لكل هذه الأمور”. وكان معلول استدعى تشكيلة من اللاعبين المحليين لخوض معسكر تدريبي في الدوحة، انطلق منذ نحو أسبوعين.

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