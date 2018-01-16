نزال عالمي مرتقب بين جوشوا وباركر

النزال الفاصل سيقام في ملعب مخصص عادة لاستضافة مباريات منتخب ويلز للركبي، ويتسع لـ74500 متفرج.

العرب

ثقة كبيرة

لندن - يلتقي الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا منافسه النيوزيلندي جوزف باركر في 31 مارس في العاصمة الويلزية كارديف، على الألقاب العالمية الثلاثة للوزن الثقيل في الملاكمة، بحسب ما أعلن المعنيون بهذا النزال الأحد. ويحمل جوشوا لقب بطولة العالم بحسب الجمعية العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، وباركر اللقب نفسه بحسب المنظمة العالمية للملاكمة.

وسيقام النزال الفاصل في ملعب مخصص عادة لاستضافة مباريات منتخب ويلز للركبي، ويتسع لـ74500 متفرج. وقال جوشوا (28 عاما) “أود إعلان الخبر الرسمي بأنني سأتواجه مع جوزف باركر في 31 مارس في برينسيباليتي ستاديوم في كارديف”.

وتابع “إنه نزال موحد لبطولة الوزن الثقيل. نعلم جميعا ما حدث في المرة الأخيرة في المواجهة على اللقب الموحد في بطولة الوزن الثقيل.. كانت المباراة شاقة ومثيرة وتركنا الحلبة مع الكثير من الاحترام”. وأضاف “هذه المباريات ليست سهلة، ولذلك أنا أحترم فريق باركر على قبول التحدي. أتطلع إلى هذه المواجهة”. وكان جوشوا، حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 للوزن الثقيل، جمع لقبي الجمعية العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة بعد فوزه في مواجهة صعبة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية في أبريل، ثم احتفظ بلقبيه أمام الكاميروني-الفرنسي كارلوس تاكام في كارديف في أكتوبر.

ومن جهته كان باركر (26 عاما) أحرز لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بحسب المنظمة العالمية للملاكمة في ديسمبر 2016. وحقق باركر العام الماضي وفي أول مشاركة له في بريطانيا، فوزا بالنقاط على البريطاني هيوي لويس فيوري، أحد أقرباء بطل العالم السابق للوزن الثقيل تايسون فيوري.

ومع أن أداء باركر أمام فيوري لم ينل إعجاب العديد من متابعي الملاكمة، إلا أنه أراد خوض التحدي ضد جوشوا، معتبرا أن الأخير “سيتعرض لصدمة كبيرة (..) قبل أشهر سمعته يقول لماذا يجب أن أكون قلقا من هذا الطفل الصغير من نيوزيلندا؟”. وتابع “حسنا، الآن هو على وشك اكتشاف ذلك. كما أن العالم على وشك معرفة ما إذا كان أنطوني جوشوا سيتمكن من توجيه أي لكمة”.

وأضاف “سأكرس نفسي من الآن لإثبات ما يعرفه عالم الملاكمة بالفعل”. وينهي هذا الإعلان بالمواجهة أسابيع من السجال بين معسكري الملاكمين.

وقال إيدي هيرن، المروّج لنزالات جوشوا “أنا سعيد لحصول هذه المواجهة، فالأبطال يجب أن يواجهوا الأبطال، وأنطوني جوشوا يواصل مواجهة التحديات”.