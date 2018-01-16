'السالوبيت' يستلهم روح التسعينات

السالوبيت يتألق هذا العام بخامة القطيفة المضلعة ويزهو بلون 'الكونياك' المفعم بالحيوية، بالإضافة إلى الموديلات التقليدية المصنوعة من الجينز.

العرب

إطلالة كاجوال

ميونخ – أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن الموضة النسائية تشهد هذا الشتاء عودة قوية للسالوبيت، الذي يستلهم روح التسعينات الجذابة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السالوبيت يتألق هذا العام بخامة القطيفة المضلعة ويزهو بلون “الكونياك” المفعم بالحيوية، بالإضافة إلى الموديلات التقليدية المصنوعة من الجينز.

كما يطل السالوبيت هذا الشتاء بقصة قصيرة؛ حيث يصل طوله إلى فوق الكاحل بقليل، كما تمتاز الأرجل بقصة واسعة لمزيد من الراحة ولطابع أكثر تحررا.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيق السالوبيت، سواء من القطيفة أو الجينز، مع بلوفر من التريكو أو بلوفر ذي رقبة عالية وحذاء رياضي أو البوت العسكري.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيق السالوبيت مع بلوزة رقيقة وذات خامة انسيابية، وكذلك مع حذاء ذي كعب عال أو مع بوت الكاحل. ولتجنب الإطلالة الطفولية لا يجوز تنسيق السالوبيت مع تي شيرت مخطط وضيق.