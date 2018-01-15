الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

الإمارات ترفض التهديد القطري السافر والخطير لسلامة الطيران عبر استهداف رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار.

العرب  [نُشر في 2018/01/15]

خرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية

دبي - قالت الإمارات الاثنين إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة العامة للطيران المدني، إنها تلقت "بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية بأن إحدى طائراتها خلال رحلتها الإعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية".

واعتبرت إن ذلك يعد " تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية."

وذكرت الهيئة " ان الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وأكدت الهيئة ان دولة الامارات "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني."

وفي رد على بيان الإمارات، نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية نفيه الاثنين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية مدنية كانت في طريقها للبحرين.

ويأتي الحادث بعد مزاعم قطرية نفتها الامارات واعتبرتها غير صحيحة ومرتبكة بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق مجالها الجوي يوم 3 يناير.

ونفت الإمارات وقوع حادث الانتهاك الأول ، حيث قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "‏الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة".

تأتي تلك الحوادث في ظل أسوأ أزمة خليجية تمر بالمنطقة، بدأت 5 يونيو الماضي، إثر قيام كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر لـ "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

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