مشاورات سعودية إماراتية بشأن حفظ الاستقرار

تنسيق إماراتي سعودي في بحث القضايا الأمنية لحفظ استقرار منطقة الخليج.

العرب

تناغم إماراتي سعودي

دبي - سمحت الزيارة المطوّلة التي قام بها وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بدءا من الخميس الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة بالتوسّع في بحث قضايا الأمن في المنطقة التي أصبحت كل من الإمارات والسعودية صمّام أمانها عبر تنسيقهما الكبير في ملفات حفظ الاستقرار.

وأجرى الأمير عبدالعزيز خلال الزيارة مباحثات مع كلّ من الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي، والشيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كما كانت له محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ سيف بن زايد، ومع الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وتطرّقت مباحثات الشيخ محمد بن راشد، مع الأمير عبدالعزيز، أمس الأحد، إلى العلاقات بين الإمارات والسعودية على مختلف الصعد وخاصة التعاون الأمني والتنسيق بين وزارتي الداخلية والأجهزة الأمنية في البلدين.

كما كانت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات مع الضيف السعودي بشأن “سبل تعزيز التعاون الوثيق القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.. وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.