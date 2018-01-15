الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

دينيس سواريز ضمن أجندة تشيلسي

باتشواي يفشل في إثبات نفسه والحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للبلوز.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(23)]

ترقب تشيلسي

لندن – يدرس نادي تشيلسي الإنكليزي إمكانية التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، تحسبا لرحيل لاعبه البلجيكي ميشي باتشواي هذا الشهر.

وفشل باتشواي في إثبات نفسه والحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للبلوز، وهو ما جعل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن البلوز بحثا عن فرصة أفضل كي لا يفقد مكانه مع منتخب بلاده في كأس العالم الصيف المقبل.

ويفكر تشيلسي بجدية في التعاقد مع دينيس سواريز صانع ألعاب برشلونة لدعم خط هجومه. ويرغب أنطونيو كونتي مدرب البلوز في الاستفادة من القدرات المتعددة لنجم البارسا، حيث أن دينيس ليس مهاجما صريحا، ولكنه لاعب يمكن أن يسجل الأهداف، وترى إدارة تشيلسي أنه يشبه صانعي لعب الفريق الحاليين مثل ويليان، بيدرو رودريغيز، وإيدين هازارد.

وكان دينيس سواريز قد عاد إلى صفوف برشلونة صيف عام 2016، حيث قام النادي الكتالوني بتفعيل بند إعادة شرائه، وذلك بعد تألقه مع فياريال، إلا أن صاحب الـ24 عاما فشل مجددا في إثبات نفسه مع الفريق الأول للبارسا، ويقال حاليا إن إدارة البلوغرانا يرحبون ببيعه.

وفي سياق متصل أعلن تشيلسي أنه عين جي لورانس رئيسا تنفيذيا جديدا له وعهد إليه بالإشراف اليومي الكامل على عملياته. ومن المقرر أن يبدأ لورانس مهام منصبه الجديد في فبراير المقبل بعد أن سبق له العمل مديرا لمؤسسة مابل ليف للرياضة والترفيه وهي الشركة المالكة لنادي تورونتو مابل ليفز الكندي المنافس في دوري هوكي الجليد بأميركا الشمالية.

:: اقرأ أيضاً

ليفربول يلحق أول هزيمة بسيتي في الدوري الإنكليزي

الأضواء تتجه نحو مارادونا في كأس الإمارات

منافسة مفتوحة بين العمالقة في بطولة أستراليا المفتوحة

ريال مدريد وزيدان تحت الضغط

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

2018-01-15

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

2018-01-15

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

2018-01-15

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

2018-01-15

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

2018-01-15

ترامب: 'انا لست عنصريا'

2018-01-15

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

2018-01-15

بوتفليقة يطيح بمخطط أويحيي لخصخصة المؤسسات.. هل تتبعها إقالة؟

2018-01-15

اختفاء البغدادي هاجس يؤرّق الاستخبارات الغربية

2018-01-15

العبادي يعلن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

yesterday 06:57:33

:: اختيارات المحرر

الملكة إليزابيت: التيجان قد تكسر أعناقكم

دوا ليبا تهيمن على ترشيحات جوائز بريت الموسيقية

طلاء سحري ينتقم من المتبولين على الجدران

'اختطاف' نقد مسرحي ساخر لشبكات الفساد المعقدة

الأدوية الحيوية تهاجم الأمراض المزمنة بدقة أعلى من الأدوية الكيميائية

تزايد ضغوط العمل يرفع خطر الإصابة بالسكري

شواطئ 'الرايس' ملاذ العائلات السعودية في عطلة الشتاء

تجربة سيجارة واحدة يمكن أن تقود إلى إدمان التدخين

إغلاق فيسبوك البند الانتخابي الأول لمرتضى منصور

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا