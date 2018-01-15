دينيس سواريز ضمن أجندة تشيلسي

باتشواي يفشل في إثبات نفسه والحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للبلوز.

العرب

ترقب تشيلسي

لندن – يدرس نادي تشيلسي الإنكليزي إمكانية التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، تحسبا لرحيل لاعبه البلجيكي ميشي باتشواي هذا الشهر.

وفشل باتشواي في إثبات نفسه والحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للبلوز، وهو ما جعل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن البلوز بحثا عن فرصة أفضل كي لا يفقد مكانه مع منتخب بلاده في كأس العالم الصيف المقبل.

ويفكر تشيلسي بجدية في التعاقد مع دينيس سواريز صانع ألعاب برشلونة لدعم خط هجومه. ويرغب أنطونيو كونتي مدرب البلوز في الاستفادة من القدرات المتعددة لنجم البارسا، حيث أن دينيس ليس مهاجما صريحا، ولكنه لاعب يمكن أن يسجل الأهداف، وترى إدارة تشيلسي أنه يشبه صانعي لعب الفريق الحاليين مثل ويليان، بيدرو رودريغيز، وإيدين هازارد.

وكان دينيس سواريز قد عاد إلى صفوف برشلونة صيف عام 2016، حيث قام النادي الكتالوني بتفعيل بند إعادة شرائه، وذلك بعد تألقه مع فياريال، إلا أن صاحب الـ24 عاما فشل مجددا في إثبات نفسه مع الفريق الأول للبارسا، ويقال حاليا إن إدارة البلوغرانا يرحبون ببيعه.

وفي سياق متصل أعلن تشيلسي أنه عين جي لورانس رئيسا تنفيذيا جديدا له وعهد إليه بالإشراف اليومي الكامل على عملياته. ومن المقرر أن يبدأ لورانس مهام منصبه الجديد في فبراير المقبل بعد أن سبق له العمل مديرا لمؤسسة مابل ليف للرياضة والترفيه وهي الشركة المالكة لنادي تورونتو مابل ليفز الكندي المنافس في دوري هوكي الجليد بأميركا الشمالية.