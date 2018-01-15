بايرن يأمل في إتمام صفقة غوريتسكا

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق كبير عن لايبزيغ الوصيف الذي يحتل المركز الثاني.

العرب

مساع للتسريع في الصفقة

ميونخ (ألمانيا) – يأمل فريق بايرن ميونخ الألماني أن يؤكد ليون غوريتسكا لاعب فريق شالكه انتقاله إلى حامل لقب الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبرر كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، التفاوض مع ليون غوريتسكا، نجم شالكه، بمحاولة ضمه الصيف المقبل في صفقة انتقال حر. وقال رومينيغه “سنكون مخطئين إذا لم نحاول ضم لاعب دولي ألماني سيكون حرا نهاية الموسم”.

وأضاف “الآن على اللاعب أن يقرر، سيكون من الرائع أن يختار بايرن في النهاية”. وتابع “كبار الأندية الأوروبية يطاردون غوريتسكا مثل ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، ومن الطبيعي أن يهتم النادي الأكبر في ألمانيا به”.

وأتم “التوصل إلى اتفاق معه؟ الاتفاق يتم فقط بتوقيع العقود، نتوقع قراره في غضون الأيام القليلة المقبلة”. وأقر رومينيغه بأن تفوق النادي البافاري ينتزع الإثارة من الدوري الألماني بشكل قد يؤثر سلبيا على جاذبية البوندسليغا. وقال رومينيغه “حين يجد ناد ما نفسه بعيدا تماما عن صاحب المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، تصبح المنافسة باهتة”. وأكد أن المنافسة تصبح أكثر متعة حين يعاني الفريق حتى آخر الموسم، لذلك أعتبر أن أفضل لقب بوندسليغا توج به البايرن كان في عام 2001 حين فاز البافاريون بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بـ44 نقطة بفارق كبير عن لايبزيغ الوصيف الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، يليه شالكه وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن على الترتيب برصيد 28 نقطة لكل منها.