الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

تركيا تبحث عن قيادة النفوذ بين الجهاديين في أفغانستان

  • تتجه أنقرة نحو إحياء علاقاتها بالجماعات المتشددة في أفغانستان، بعد أن جمدتها في وقت سابق لفائدة قطر، من أجل استثمارها في الخلافات العميقة التي تحكم علاقاتها بواشنطن في الوقت الحالي، ما دفعها إلى البحث عن نفوذ في ملفات فشلت فيها الولايات المتحدة إلى الآن، كملف طالبان، لجعله ملف مساومة لاحقا.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(5)]

حان وقت المساومات

أنقرة- عقد ممثلون بالحكومة الأفغانية محادثات غير رسمية مع خمسة من أعضاء طالبان في تركيا الأحد، حيث مثل همايون جرير وعباس بشير الحكومة الأفغانية في الاجتماع، وفق ما ذكرته قناة “تولونيوز” التلفزيونية الأفغانية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن جرير قوله إن المحادثات غير رسمية وأنهم سيبحثون الآليات لتمهيد الطريق لإجراء محادثات رسمية بين الجانبين، مشيرا إلى أن أعضاء طالبان يمثلون “مجلس شورى كويتا” وشبكة حقاني وفصائل أخرى لطالبان.

ورفض ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم طالبان الاجتماع، قائلا إن المشاركين لا يمثلون الحركة، في إشارة إلى أن نتائج المباحثات لن تكون لها تأثير على أرض الواقع .وتقوم تركيا الآن، حسب مصادر خليجية، بمناورات بالوكالة عن قطر حيث أن الأخيرة حركتها محدودة بسبب المقاطعة الخليجية.

وساهمت الضغوط التي فرضتها الأزمة الخليجية على دولة قطر في تقليص مساحة المناورة لدى هذه الأخيرة، التي استضافت في وقت سابق، قيادات جماعة طالبان المتشددة في الدوحة، الأمر الذي قلص خفض مواصلتها دعم هذه الجماعات في الوقت الحالي.

وقالت مصادر خليجية أن الضغوط، التي فرضتها دول المقاطعة على قطر، دفعت بالدوحة إلى الاستنجاد بحليفها التركي لخوض مناورات بالوكالة، إضافة إلى أن أنقرة بحاجة إلى أكثر من وسيلة مساومة، للضغط على الولايات المتحدة، في عدة ملفات، انطلاقا من الملف الأفغاني.

ويرى محللون أن هرولة تركيا نحو حركة طالبان، في الوقت الحالي، ليست إلا محاولة لعقد صفقات مع التنظيم المتشدد الذي يسيطر على مناطق شاسعة في أفغانستان، تكون بمثابة ورقة مساومة للولايات المتحدة الأميركية، التي تلاقي قواتها فشلا كبيرا في كبح جماح المتطرفين.

طارق شاه بهرمي: لم نكن نتوقع أن يحقق مكتب طالبان في الدوحة أي نجاحات مفيدة

وفي أكتوبر 2016، عقد مسؤولون من حركة طالبان، وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة الأفغانية اجتماعين سريين في قطر، التي يوجد على أراضيها مكتب سياسي للحركة المسلحة، منذ سنة 2013.

وبتدخل من قطر وموافقة أميركية وأفغانية، افتتحت ممثلية لحركة طالبان في أكتوبر 2013 على أساس أن وجودها سيتيح تنشيط عملية المفاوضات ويسهم في تحقيق التسوية في أفغانستان، لكن فتح ممثلية للحركة المتشددة سلط الضوء، في نفس الوقت، على ارتباط قطر بجماعات متطرفة.

وكشفت دورية “غلوبال سيكيورتى” العالمية المتخصصة في شؤون الدفاع، في نوفمبر الماضي، عن مساع متكررة من حكومة أفغانستان لدى قطر للمطالبة بإغلاق المكتب السياسي لحركة طالبان المتشددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغان قولهم “إنهم طلبوا مرارا من القطريين إغلاق المكتب ولكن بلا جدوى وأن الجانب الأفغاني طلب من الولايات المتحدة عونا في تحقيق هذا المطلب”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غنى بحث هذا الأمر مع نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، بعدما تبين أن استضافة قطر لمكتب طالبان، الوحيد على مستوى العالم، لم يسهم بالقدر الذي كان مأمولا في تحقيق السلام في أفغانستان من خلال الحوار، وهو ما كانت تروج له الدوحة.

وقال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرمي “لم نكن نتوقع أن يحقق مكتب طالبان في الدوحة أي نجاحات، أو أي شيء مفيد للحكومة والشعب الأفغاني”. ونوهت المصادر الأفغانية للدورية الأميركية بأنه، قد بدا بوضوح تام، استخدام قطر مكتب طالبان الموجود في عاصمتها كورقة ابتزاز وليس للإسهام في بناء السلام في أفغانستان كما يدّعى القادة القطريون.

وكان فايز الله كاكار، سفير أفغانستان في قطر، قد صرح مؤخرا لإذاعة صوت أميركا أن بلاده لم تتلق أيّ استجابة إيجابية من جانب الحكومة القطرية لإغلاق مكتب طالبان في الدوحة، الذي لا ترى كابل أي جدوى من استمراره “كغطاء سياسي لمنظمة متشددة مثل طالبان”.

وقال كاكار إن الاستخبارات الأفغانية تبين لها أن قادة طالبان يستخدمون هذا المكتب منصة للتواصل السري المشبوه مع بلدان ترعى الإرهاب، في مقدمتها إيران وتركيا، كما أن باكستان تستخدم هذا المكتب كذراع للاتصال السري مع قادة طالبان.

واتهم ماثيو ديرينج، الأستاذ والباحث المساعد في كلية الدفاع الوطني بواشنطن، الدوحة بأنها تغض النظر عن الأنشطة المشبوهة التي تتم عبر مكتب طالبان في قطر، حيث إنها “تساهم في حياكة المؤامرات التي تستهدف زعزعة استقرار أفغانستان”.

وأضاف ديرينج، أن قطر “تسعى إلى التعمية على حقيقة نشاطها المشبوه الداعم للإرهاب في أفغانستان بتصوير استضافتها لمكتب تنظيم طالبان كخدمة تقوم بها لتحقيق السلام”.

وكثفت قطر تواجدها في مناطق تقع في جنوب غرب أفغانستان بالقرب من الحدود الإيرانية وخاصة في منطقة فراه حيث التواجد الإيراني، فاختيار هذه المنطقة يثير تساؤلات عدة حول مدى التعاون بين طهران والدوحة في منطقة أفغانية تخضع لتيار طالباني على علاقات وتعاون جيد مع إيران.

وتؤكد مصادر صحافية أفغانية موثقة أن القطريين أنشأوا مؤسسة في هذه المحافظة باسم “الغرافة”، والهدف المعلن للمؤسسة المساهمة في إعمار وتنمية ولاية “فراه” وتنفق هذه المؤسسة ملايين الدولارات وتقوم بالاتصال بطالبان في هذه الولاية.

وسبق أن أكد محمد رسول باركزي، رئيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية لمحافظة فراه، حسبما نقله موقع تلفزيون “طلوع” الأفغاني، أن قطر تتبع خطة سياسية في المحافظة أغلبها بالتعاون مع إيران.

:: اقرأ أيضاً

العبادي يجمع الأحزاب الشيعية لعزل المالكي

السبسي ينبّه الشاهد ويمتص غضب الشارع التونسي

إيران تعيد إحياء تنظيم القاعدة من رحم داعش

مصر تراهن على الدبلوماسية الناعمة لحل خلافاتها مع السودان وأثيوبيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

2018-01-15

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

2018-01-15

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

2018-01-15

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

2018-01-15

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

2018-01-15

ترامب: 'انا لست عنصريا'

2018-01-15

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

2018-01-15

بوتفليقة يطيح بمخطط أويحيي لخصخصة المؤسسات.. هل تتبعها إقالة؟

2018-01-15

اختفاء البغدادي هاجس يؤرّق الاستخبارات الغربية

2018-01-15

العبادي يعلن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

yesterday 06:57:33

:: اختيارات المحرر

الملكة إليزابيت: التيجان قد تكسر أعناقكم

دوا ليبا تهيمن على ترشيحات جوائز بريت الموسيقية

طلاء سحري ينتقم من المتبولين على الجدران

'اختطاف' نقد مسرحي ساخر لشبكات الفساد المعقدة

الأدوية الحيوية تهاجم الأمراض المزمنة بدقة أعلى من الأدوية الكيميائية

تزايد ضغوط العمل يرفع خطر الإصابة بالسكري

شواطئ 'الرايس' ملاذ العائلات السعودية في عطلة الشتاء

تجربة سيجارة واحدة يمكن أن تقود إلى إدمان التدخين

إغلاق فيسبوك البند الانتخابي الأول لمرتضى منصور

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا