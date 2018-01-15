الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

اندماج حركات جهادية في مالي لمواجهة قوة مجموعة الساحل

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي تعتبر أكبر تحالف جهادي في المنطقة وقد تبنت عديد الهجمات بمنطقة الساحل خصوصا ضد قوة برخان الفرنسية.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(5)]

تهديد للقوة المشتركة

باماكو- أعلنت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد الصحراوي، التي بايعت تنظيم داعش في منطقة الساحل الأفريقي أنها تتعاون ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.

وقال متحدث باسم المجموعة عرف نفسه باسم “عمار”، “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة. وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.

وأضاف أن “إخوتنا والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الإسلام”، مشيرا بذلك إلى زعيم الطوارق لجماعة أنصار الدين الذي يقود “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل.

وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد الاثنين في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة من بينها فرنسا.

وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبوالوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية “تنظيم الدولة في الصحراء” الجمعة، مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي.

وتنشط هذه الجماعة في منطقة المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

فيما أشارت تقارير أمنية غربية إلى وجود تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في منطقة الساحل. وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، مازالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.

وتستهدف الجماعات المتشددة، من حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.

وبحسب مصادر محلية مقربة من هذه الحركات “هناك انشقاقات في صفوفها رفضا للتجمع الجديد وتسليم القيادة لإياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين التي يراها هؤلاء جماعة محلية تكتفي بالحرب في مالي بينما حربهم عابرة للدول”.

وأضافت المصادر أن “هذه الحركات بعد اندماجها قامت بحملات توعية بين سكان صحارى شمال مالي تؤكد لهم بأن تجمعها لحماية السكان ممّا سموه الحرب الصليبية ضد المسلمين وفي الوقت ذاته هددت تلك الحركات المتشددة السكان بالقتل إذا عملوا أو تحدثوا مع الجهات الأمنية”.

:: اقرأ أيضاً

العبادي يجمع الأحزاب الشيعية لعزل المالكي

السبسي ينبّه الشاهد ويمتص غضب الشارع التونسي

إيران تعيد إحياء تنظيم القاعدة من رحم داعش

مصر تراهن على الدبلوماسية الناعمة لحل خلافاتها مع السودان وأثيوبيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين

2018-01-15

الرئيس الفلسطيني يرفض 'صفعة العصر'

2018-01-15

احتجاجات عنيفة تتجدد في تونس بعد يومين من الهدوء

2018-01-15

عشرات القتلى في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد

2018-01-15

ليبيا: اشتباكات مسلحة في مطار معيتيقة الدولي

2018-01-15

ترامب: 'انا لست عنصريا'

2018-01-15

دمشق ترفض بشدة تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا

2018-01-15

بوتفليقة يطيح بمخطط أويحيي لخصخصة المؤسسات.. هل تتبعها إقالة؟

2018-01-15

اختفاء البغدادي هاجس يؤرّق الاستخبارات الغربية

2018-01-15

العبادي يعلن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

yesterday 06:57:33

:: اختيارات المحرر

الملكة إليزابيت: التيجان قد تكسر أعناقكم

دوا ليبا تهيمن على ترشيحات جوائز بريت الموسيقية

طلاء سحري ينتقم من المتبولين على الجدران

'اختطاف' نقد مسرحي ساخر لشبكات الفساد المعقدة

الأدوية الحيوية تهاجم الأمراض المزمنة بدقة أعلى من الأدوية الكيميائية

تزايد ضغوط العمل يرفع خطر الإصابة بالسكري

شواطئ 'الرايس' ملاذ العائلات السعودية في عطلة الشتاء

تجربة سيجارة واحدة يمكن أن تقود إلى إدمان التدخين

إغلاق فيسبوك البند الانتخابي الأول لمرتضى منصور

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا