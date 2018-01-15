الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

أبوظبي تكشف عن أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم

المشروع يهدف إلى إنتاج 200 مليون غالون من المياه يوميا بتقنية التناضح العكسي في منطقة الطويلة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي ستمتلك نحو 60 بالمئة من المشروع.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(11)]

تعزيز هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام

أبوظبي - عرضت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة تفاصيل أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم لإنتاج 200 مليون غالون من المياه يوميا بتقنية التناضح العكسي في منطقة الطويلة.

وتضمّن الإعلان دعوة كافة المطوّرين المشاركين في فعاليات الأسبوع الذي بدأ السبت، لتنفيذ المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الذي تطبّقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) لعبدالله الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة قوله إن “الهيئة ومجموعة شركاتها لها دور في تعزيز هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستثمار الأمثل للموارد”.

وستمتلك الهيئة نحو 60 بالمئة من المشروع، في حين سيمتلك الطرف المشارك النسبة المتبقية لتأمين ضمان إمداد المياه الصالحة للشرب في أبوظبي ودعم المبادرات الحكومية إلى خفض التكاليف في القطاع.

وتقنية التناضح العكسي هي عملية يتم فيها نقل الماء من المحلول الأعلى تركيزا نحو الأدنى من خلال غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط، ويمر بعد ذلك بعدة مراحل يفصل فيها الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى.

وتعتبر التقنية ميزة اقتصادية باعتبارها لا تحتاج لتشغيل محطة الإنتاج المشترك، بحيث تساعد في ترشيد استهلاك الغاز في فصل الشتاء وتخفض التكلفة الكلية.

ويتضمّن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، على بعد 45 كلم شمال العاصمة.

وأكد سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة أنّ مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي عالميا في مجالات الابتكار والكفاءة والاستثمار المستدام الأمثل ضمن “رؤية أبوظبي 2030”.

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