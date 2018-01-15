انتفاخ العين.. المشكلة والحل

اتباع أسلوب حياة صحي من خلال الامتناع عن المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين والابتعاد عن مناطق تلوّث الهواء يقي من انتفاخ العينين.

العرب

الحل في أسلوب حياة صحي

يمثّل انتفاخ العين في الصباح مشكلة جمالية للكثيرين، فالورم الواقع تحت الجفن السفلي يجعل الوجه أكبر سنا وأكثر حزنا وإجهادا، ولكن لا داعي للقلق فهناك بعض النصائح والحيل للتغلّب على هذه المشكلة، ولكن في البداية ينبغي معرفة أسباب انتفاخ العين.

ولمكافحة انتفاخ العينين يجب اتباع أسلوب حياة صحي من خلال الامتناع عن المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين والابتعاد عن مناطق تلوّث الهواء، كما تساهم الرياضة واتباع نظام غذائي صحي في شدّ الجلد حول منطقة العين، ويساعد النوم الكافي وتمرينات الاسترخاء والابتعاد عن التوتر على شدّ النسيج الضام.

كما يمكن لكريمات العين أن تخفف من انتفاخ العين ولكن لفترات قصيرة، فالمواد الفعّالة مثل حمض الهيالورونيك والريتينول لا يمكنها اختراق الطبقات العميقة من الجلد حيث المنبع الجذري للمشكلة.

ويمكن الاعتماد على بعض الحيل المنزلية مثل أكياس الشاي المبرد؛ حيث توضع هذه الأكياس المكوّنة من أنواع الشاي الأخضر أو الأسود أو شاي البابونج لبضع دقائق في الفريزر “المجمد”، ثم توضع على العين المغلقة لمدة عشر دقائق، أو عن طريق وضع ملعقة طول الليل في الفريزر، ثم وضعها على الانتفاخات بمجرد الاستيقاظ.