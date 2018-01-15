شواطئ 'الرايس' ملاذ العائلات السعودية في عطلة الشتاء

تعد شواطئ الرايس في السعودية إحدى الواجهات السياحية والتاريخية المميزة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وجميلة، وتشهد الآثار القديمة على حضارة قامت على ميناء الجار الأثري وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر، ومنذ فجر التاريخ الإسلامي كان للرايس حضورها المميز والقوي وتأثيرها الاقتصادي، وتشهد المنطقة إقبالا كثيفا من قبل العائلات السعودية والمقيمة في المدينة المنورة خلال العطلات الشتوية.

العرب

فسحة مرح وفرح

المدينة المنورة- يتوجه أهالي المدينة المنورة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول لهذا العام إلى شواطئ “الرايس”، للتمتع بإطلالتها المميزة على البحر الأحمر وللاستمتاع بجمالها وشواطئها الهادئة التي تمتاز بمقومات سياحية جذابة كما أنها مقصد لصيادي الأسماك.

و”الرايس” هي إحدى المدن الساحلية التابعة لمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وهي مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأحمر على يمين الطريق الواصل من ينبع إلى جدة، وتبعد عن مدينة ينبع البحر مسافة 90 كيلومترا.

وتعد شواطئ “الرايس” إحدى الواجهات السياحية والتاريخية المميزة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وجميلة، مما أضاف لها ميزة تاريخية نظرا لما تحتضنه من آثار قديمة تشهد على حضارة قامت على ميناء الجار الأثري وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر.

وهي بلدة هادئة حالمة تتميز بموقعها الجغرافي والساحلي ورمالها الذهبية وشواطئها الهادئة والجميلة والتي تمتاز بصفاء مياهها الزرقاء وسحر شعابها المرجانية وهدوئها.

والعديد من سواحل الرايس ضحلة جدا بحيث تظهر أرضية البحر عند حدوث الجزر لمسافات تصل أحيانا إلى 750 مترا، فعدّت من أنسب الأماكن للباحثين عن الهدوء والأجواء النقية، ويضاف إلى جمالها كونها إحدى أبرز نقاط تجمعات الطيور المهاجرة مما جعلها مقصدا للكثير من هواة الصيد على مر التاريخ.

ويحظى مركز الرايس باهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار التي اختارتها من بين مدن ساحل البحر الأحمر لتكون ضمن برامج وخطط عملها حيث تحتوي الرايس على عدة أماكن سياحية مثل، الكورنيش الشمالي وهو عبارة عن حديقة وجلسات عائلية وملاهي أطفال وخدمات عامة ورصيف بحري.

بالإضافة إلى شاطئ أبوعود ومنطقة آثار الجار وهي منطقة محمية أثرية تختص بالمهتمين بالآثار، ومنطقة الرأس الأبيض التي تتميز ببياض رمالها ومنطقة البريكة وهي منطقة قيد التطوير حاليا، فضلا عن منطقتي المرسى وجزيرة الطيور.

وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء السعودية، أكد عدد من زوار شاطئ الرايس الذي يشهد إقبالا كبيرا من أهالي المدينة المنورة وزوارها، أنها أفضل الأماكن السياحية التي يقصدونها خاصة في موسم الإجازات وخلال عيدي الفطر والأضحى في ظل أجوائها الجميلة والممتعة.

ويقول الزائر حسن العبدالعزيز “إن الشواطئ البحرية القريبة من المدينة المنورة البديل السياحي للأهالي لقضاء الأوقات الممتعة مع الأسرة في الإجازة، كما في شواطئ الرايس التي تتوفر فيها الخدمات المتنوعة من منتجعات وشاليهات وفنادق وأماكن مخصصة للجلوس”.

ويقول سعد منور المظهر من الطائف إن الرايس من أفضل الأماكن التي يقضي فيها مع أسرته الإجازة خاصة في مثل هذه الأجواء الباردة في المدينة المنورة، فالأجواء فيها مشمسة وجميلة يستمتع بها الجميع بالسباحة في البحر وركوب الأبوات والصيد كذلك.

ويشاركه الرأي الزائر سعود المحمدي الذي قال “أتينا لشاطئ الرايس للهروب أولا من الأجواء الباردة في المدينة المنورة والاستمتاع بجمال منظر وطبيعة البحر، وممارسة الهوايات البحرية الترفيهية كصيد السمك والسباحة وممارسة الأطفال هواية صنع البيوت والقلاع الرملية على ساحله وهذا الأهم بالنسبة لهم”.

ومن جهته، أوضح الزائر مهند الحازمي أنه يستمتع بالحضور إلى شواطئ الرايس مع العائلة في إجازة المدارس والمناسبات وأثناء العطل الأسبوعية لقضاء أجمل الأوقات بالسباحة وركوب الدراجات النارية والاستمتاع بأجواء البحر الرائعة التي تزداد جمالا بحضور الأقارب والالتقاء بهم.

وأفاد أحد مالكي القوارب أحمد الكبريتي أن النزهة البحرية على شواطئ الرايس تشهد إقبالا من الزوار خلال إجازات المدارس والعطل الأسبوعية وفترات الأعياد، مشيرا إلى أن ملاك القوارب البحرية يستعدون من وقت مبكر لعمل الصيانة اللازمة وتوفير سترة النجاة بحسب أعداد الركاب، وذلك بإشراف ومتابعة حرس الحدود للقوارب وفرض غرامات للمخالفين للأنظمة.

وأوضح مالك آخر لقارب بحري أمين إسكندراني أن تواجدهم في المرسى يبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى بعد المغرب، مبينا أن سعر التنزه بالقارب 300 ريال لمدة ساعة، و150 ريالا لمدة نصف ساعة، أما فترات الصيد فأسعارها تختلف فخمس ساعات مثلا تكون قيمتها 1200 ريال لخمسة أشخاص.