الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

أبرز تغريدات العرب: الحياة ليس لها إعادة لذلك عشها بسعادة

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(19)]

AlyaaGad@

لازال البعض يظنون أن غزو الدول يكون بإعلان الحرب العسكرية عليها، وينسون أن الغزو الثقافي هو الأشد وقعا وأعم تأثيرا. مثلا مسلسل حريم السلطان التركي.

Hqs_10@

أن تكون واثقاً من نفسك لا يعني أنك مغرور، بل هذا يُسمى غرور الثقة، لكن المشكلة أن تثق بنفسك إلى درجة أنك تستصغر الآخرين فهذا يعني أنك مُتعال!

Feras_Ahmad@

التصقوا بأولئك المفعَمين بالأدب، وبكثيري الضحك، الذين يغنّون رُغم بشاعة أصواتهم، أولئك الذين يستمتعون بالحَياة، فالسعادة مُعدية.

yezzifokk@

إياكم والانجرار إلى مربع العنف.. العنف لايخدم إلا الرجعية والثورة المضادة.. نضالنا سلمي ديمقراطي جماهيري واسع.. هذا سلاح شعب تونس الذي اسقط الدكتاتورية."

dou1001@

كل عام والتوانسة بخير. شكرا لأنكم جعلتمونا نفيق وحمستونا لنطالب بحقوقنا. الثورات لم تحسن الأوضاع، ولكنها نجحت في كسر حاجز الخوف وعرفتنا حقوقنا.

WHM__40@

الحياة ليست لها إعادة لذلك عشها بسعادة.

alsudairyreem@

بداية انهيار (الأمم) بتدني المستوى الأخلاقي للشعوب.

GrtSaay@

هناك شخص تحترمه (لأنه) محترم، وهناك شخص تحترمه (لأنك) محترم.

TranslatedQ@

أنت المسؤول عن تلوين مزاجك، فأيامك تصبح رمادية بقدر ما تسمح لها أنت أن تكون.

Klam_56@

"ﺗﻌﺸﻖ ﺷﻴﺌﺎً؟ "ﺣﺎﻓﻆ" ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً؟ "اﺗﻌﺐ" لأجله."

sehha4all@

أسباب ضربات القلب السريعة: القلق، التوتر، السعادة المفرطة، الخوف، الأمراض الوراثية للقلب، الأدوية كأدوية الربو، ترك الموبايل دون قفل بجانب زوجتك.

تابعوا:

britneyspears@

بريتني سبيرز

مغنية أميركية.

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