أبرز تغريدات العرب: الحياة ليس لها إعادة لذلك عشها بسعادة

AlyaaGad@
لازال البعض يظنون أن غزو الدول يكون بإعلان الحرب العسكرية عليها، وينسون أن الغزو الثقافي هو الأشد وقعا وأعم تأثيرا. مثلا مسلسل حريم السلطان التركي.
Hqs_10@
Hqs_10@
أن تكون واثقاً من نفسك لا يعني أنك مغرور، بل هذا يُسمى غرور الثقة، لكن المشكلة أن تثق بنفسك إلى درجة أنك تستصغر الآخرين فهذا يعني أنك مُتعال!
Feras_Ahmad@
Feras_Ahmad@
التصقوا بأولئك المفعَمين بالأدب، وبكثيري الضحك، الذين يغنّون رُغم بشاعة أصواتهم، أولئك الذين يستمتعون بالحَياة، فالسعادة مُعدية.
yezzifokk@
yezzifokk@
إياكم والانجرار إلى مربع العنف.. العنف لايخدم إلا الرجعية والثورة المضادة.. نضالنا سلمي ديمقراطي جماهيري واسع.. هذا سلاح شعب تونس الذي اسقط الدكتاتورية."
dou1001@
dou1001@
كل عام والتوانسة بخير. شكرا لأنكم جعلتمونا نفيق وحمستونا لنطالب بحقوقنا. الثورات لم تحسن الأوضاع، ولكنها نجحت في كسر حاجز الخوف وعرفتنا حقوقنا.
WHM__40@
WHM__40@
الحياة ليست لها إعادة لذلك عشها بسعادة.
alsudairyreem@
alsudairyreem@
بداية انهيار (الأمم) بتدني المستوى الأخلاقي للشعوب.
GrtSaay@
GrtSaay@
هناك شخص تحترمه (لأنه) محترم، وهناك شخص تحترمه (لأنك) محترم.
TranslatedQ@
TranslatedQ@
أنت المسؤول عن تلوين مزاجك، فأيامك تصبح رمادية بقدر ما تسمح لها أنت أن تكون.
Klam_56@
Klam_56@
"ﺗﻌﺸﻖ ﺷﻴﺌﺎً؟ "ﺣﺎﻓﻆ" ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً؟ "اﺗﻌﺐ" لأجله."
sehha4all@
sehha4all@
أسباب ضربات القلب السريعة: القلق، التوتر، السعادة المفرطة، الخوف، الأمراض الوراثية للقلب، الأدوية كأدوية الربو، ترك الموبايل دون قفل بجانب زوجتك.
تابعوا: britneyspears@ بريتني سبيرز
تابعوا:
britneyspears@
بريتني سبيرز
مغنية أميركية.