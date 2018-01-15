#هاشتاغ اليوم: #علاج_البرد_زوجة_ثانية.. التخلف يتصدر

مغردون كويتيون يجمعون على أن المرأة ليست جسدا فقط فالعلاقة الزوجية هي علاقة روحية بين الزوج والزوجة.

العرب

'إذا أحببت روحها تكفيك واحدة'

الكويت- أثار هاشتاغ #علاج_البرد_زوجة_ثانية الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة الكويت جدلا واسعا. ولم يلق هذا الهاشتاغ قبولا عند جميع المستخدمين، إذ اعتبر إهانة للمرأة. وقالت مغردة:

79x__@

إهانة بحق المرأة! مع العلم أننا لسنا سِلعا أو أغراضا “للتدفئة”، انضجوا.

وشرح مغرد:

GX03MS8dAkzADrH@

#علاج_البرد_زوجة_ثانية، الزوجة ليست سلعة حتى تهددها بالزواج! الزوجة حب، الزوجة حياة، الزوجة وطن، الزوجة أم، الزوجة أمان، #علاج_البرد_زوجة_ثانية.

وتحول الهاشتاغ إلى “مظاهرة حب” للزوجات. وكتب متفاعل:

fahad_algamdi07@

#علاج_البرد_زوجة_ثانية، اجعل زوجتك عشيقتك وستعرف كيف يكون للزواج مذاق، عاملها كملكة لقلبك وكجنّة البيت وليس كربة بيت، الزواج تكامل.

وطالب آخر:

Naiiif___511@

#علاج_البرد_زوجة_ثانية، فليعلم الرجل أن العلاقة الزوجية ليست محصورة بالشهوات! بل هي علاقة روحية.. فيها السكن والاستقرار.. وفيها الرحمة والحنان.

وتساءل معلق:

Waelalanazi2030@

إلى متى تستمر هذه النظرة الساقطة، المرأة ليست جسدا فقط، غيروا نظرتكم الجنسية هذه، واحترموا أنفسكم على الأقل. #علاج_البرد_زوجة_ثانية.

فيما تغزل آخر:

127aazertyuu@

سواء كان بردا أو حرا، إذا أحببت روحها تكفيك واحدة، وإذا أحببت وجهها لن يكفيك امتلاك نساء العالم ولو اجتمعن! نسيت ترى غيرتها وعتابها من حب وذاكرتها لا تنام أو تنسى فلا تقسى! #علاج_البرد_زوجة_ثانية.

ووصفت مغردة مؤسسة الزواج في العالم العربي:

R__8a6@

#علاج_البرد_زوجة_ثانية، الزواج في هذا المجتمع هو أن تقوم فتاة بريئة ضعيفة مسكينة بتبني طفل ذكر بالغ وعالة على أهله وعلى المجتمع ولم يعد باستطاعة أهله السيطرة عليه فيرمونه إلى الضعيفة.

وتهكم مغرد:

i_s3ge@

#علاج_البرد_زوجة_ثانية، تخيلوا زوجة تقول علاج البرد زوج ثان؟ هل تغضبون؟ في الحياة المرأة والرجل أصلا متساويان لكن للأسف الذكور استطاعوا هضم حقوق المرأة باسم الأديان والعادات والتخلف.