الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

طلاء سحري ينتقم من المتبولين على الجدران

الطلاء السحري يتميز بأنه مضاد للماء، وأثناء التبول عليه سيرتد البول من الحائط على ملابس المتبول، الأمر الذي يدفع صاحبه إلى التوقف وعدم تكرار ذلك.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(24)]

بولك سيرتد عليك

برلين – استطاعت شركة سكك الحديد الألمانية “دويتشه بان” الحد من انتشار ظاهرة التبول في الأماكن العامة بواسطة طلاء “سحري".

ودخل هذا الطلاء حيز التنفيذ في عدة محطات للسكك الحديدية في ألمانيا، إذ فوجئ المارة والمسافرون بلافتات كُتب عليها “احذر! هذا الحائط يمنعك من التبول!”.

ويتميز هذا الطلاء بأنه مضاد للماء، وأثناء التبول عليه سيرتد البول من الحائط على ملابس المتبول، الأمر الذي يدفع صاحبه إلى التوقف عن التبول وعدم تكرار ذلك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم السكك الحديدية الألمانية لصحيفة “كولنه شتادت أنتسايغر” الألمانية “يمنع الطلاء التبول في الأماكن العامة، بحيث قمنا بدهن حائط طوله 30 مترا يتبول عليه الشباب بكثرة بهذا الطلاء المضاد للماء. وأثناء التبول على الحائط المدهون بهذا الطلاء، سيرتد البول من الحائط على صاحبه… والصورة التالية توضح أكثر”.

وتبلغ تكلفة دهن حائط بمساحة ستة أمتار مربعة بهذا الطلاء المضاد للماء حوالي 700 يورو، الأمر الذي أثار بعض الأسئلة حول نجاعته وفعاليته.

ويوضح شريط الفيديو التالي طبيعة عمل الطلاء المضاد للماء (والتبول).

وتدرس مدن أخرى استخدام هذا الطلاء في المناطق المحيطة بالحانات والنوادي الليلية، والمناطق التي يكثر فيها المشردون.

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