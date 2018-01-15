الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

تصاعد متسارع لاستهلاك المحتوى الرقمي في الدول العربية

تقرير لشركة 'إرنست ويونغ' يكشف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نموا كبيرا في الاستهلاك الرقمي يعتبر من بين الأسرع على مستوى العالم.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(18)]

22 بالمئة النمو المتوقع سنويا لإيرادات الفيديو الرقمي حتى عام 2021

دبي - تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا كبيرا في الاستهلاك الرقمي يعتبر من بين الأسرع على مستوى العالم، بحسب تقرير لشركة “إرنست ويونغ”، أكد أن الظاهرة مدفوعة بنمو التعداد السكاني لدول المنطقة، والتحسن المستمر في الاتصالات المحمولة، وتزايد منصات التدفق الشبكي في الأسواق.

ويسلط التقرير الذي نشرته الشركة بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، قبيل انطلاق معرض “كابسات”، على النمو الكبير في عائدات الإنترنت، التي تسهم في توجه أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو العالم الرقمي.

وتوقع أحمد رضا، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إرنست ويونغ”، أن ترتفع حصة الفيديو الرقمي من إجمالي إيرادات الفيديو من 9.6 بالمئة في عام 2017 إلى 17.3 بالمئة بحلول عام 2021.

وأضاف أن المراهقين والشباب الذين يشكلون الأغلبية في المنطقة، بدأوا يدخلون سوق العمل ويصبحون مستهلكين قادرين على الدفع، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على وسائل الإعلام.

وأوضح أنه للاستحواذ على جزء من هذا النمو، فإنه سيتوجب على مطوّري المحتوى التركيز على الأنواع ذات الصلة بهذا الجمهور الشاب، والتي قد تتضمن البرامج الرياضية، وأفلام الحركة، أو الأفلام التي تركز على نضوج أبطالها من سن الصغر حتى البلوغ.

بدوره، توقع نريبندرا سينغ، مدير الإعلام والترفيه لدى “إرنست ويونغ” لأفريقيا والهند والشرق الأوسط، أن تنمو إيرادات الفيديو الرقمي والمشاهدة بنسبة لا تقل عن 22 بالمئة سنويا حتى عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددا على أهمية أن يركز مطوّرو المحتوى على عروض متعددة اللغات، وإقامة شراكات عبر سلسلة قيمة الفيديو، وإجراء التحليلات، والتركيز على العملاء.

وتوقع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض “كابسات” المنصة المتخصصة في عالم البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، استقبال أكثر من 13 ألف خبير في عالم البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الاصطناعية من المنطقة والعالم.

وستشهد دورة العام من “مؤتمر المحتوى” في “كابسات” مشاركة أكثر من 60 متحدثا من كبار الشخصيات العاملين في مؤسسات مثل فيسبوك، وهيئة الإذاعة البريطانية، وآي فلكس، ومجموعة روتانا الإعلامية، وشبكات فياكوم الإعلامية الدولية، وتيرنر للبث، وشركة القاهرة الإخبارية، وشبكات دسكفري.

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