دوا ليبا تهيمن على ترشيحات جوائز بريت الموسيقية

أغنية دوا ليبا المنفردة 'نيو رولز' حققت نجاحا باهرا العام الماضي ورُشحت لجوائز في خمس فئات منها أفـضل ألبوم وأفضل مغنية وأفضل أغـنية منفردة.

العرب

دوا ليبا تتنافس على أرفع جوائز موسيقى البوب

لندن – يتنافس إد شيران ودوا ليبا وليام باين وستورمزي على نسخة هذا العام من جوائز بريت، أرفع جوائز موسيقى البوب في بريطانيا.

وشيران مرشح لأربع جوائز: أفضل مغني بريطاني وأفضل أغنية مصورة وأفضل أغنية منفردة عن “شايب أوف يو” وأفضل ألبوم.

وحصلت المغنية دوا ليبا على معظم الترشيحات. وكانت أغنيتها المنفردة “نيو رولز” حققت نجاحا باهرا العام الماضي ورُشحت لجوائز في خمس فئات منها أفـضل ألبوم وأفضل مغنية وأفضل أغـنية منفردة.

وتم ترشيح نجم فريق وان دايركشن السابق باين لجائزة أفضل أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة عن “ستريب ذات داون” التي حققت نجاحا باهرا في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.

وقال باين أثناء مناسبة أقيمت للإعلان عن المرشحين في لندن “تم إعداد الأغنية بصورة رائعة جدا، وأنا سعيد جدا بالنجاح الذي حققته حتى الآن… لقد تم تشغيلها مليار مرة”. وأضاف “إنه لشيء رائع… إنه سدس سكان العالم، شيء لا يصدق”.

وستنافس دوا ليبا على جائزة أفضل مغنية جيسي وير وبالوما فايث التي نالت الجائزة عام 2015.

وجرى ترشيح مغني الراب جيه. هوس ومؤلف الأغاني روري تشارلز غراهام، الذي يشتهر باسم راج إن بون مان، لثلاث جوائز منها أفضل ألبوم المرشح لها أيضا ألبوم ستورمزي “جانج سيانز آند براير”.