الملكة إليزابيت: التيجان قد تكسر أعناقكم

ملكة بريطانيا تقول إنها بمجرد وضع التاج لملكي على رأسها لا تستطيع أن تنظر لأسفل لتقرأ الخطبة لأنه ثقيل الوزن للغاية.

العرب

التاج الملكي يبلغ وزنه 1.3 كيلوغرام

لندن – نصحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية واضعي التيجان بألا ينظروا إلى الأسفل تحسباً لعدم كسر أعناقهم.

وقالت الملكة (91 عاماً) خلال مقابلة نادرة من أجل إنتاج فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تتويجها عام 1953، إن التاج الملكي البريطاني المرصع بالألماس والذي يبلغ وزنه 1.3 كيلوغرام هو تاج "ثقيل الوزن للغاية".

وقالت إليزابيث الثانية في مقطع مصور من الفيلم الوثائقي "التتويج" يبث الأحد في إطار سلسلة حلقات من "مجموعة ملكية"، "لسوء الحظ، والدي وأنا لدينا النوع نفسه من شكل الرأس.. لكن بمجرد أن تضعه على الرأس يستقر. ولا تستطيع أن تنظر لأسفل لتقرأ الخطبة، يجب عليك أن تلقي الكلمة منتصبا".

وأضافت الملكة وهي تبتسم أثناء تحريك رأسها نحو الأسفل قليلا "لأنك إذا نظرت إلى أسفل سينكسر عنقك ويسقط (التاج)".

ويحتوي التاج الملكي البريطاني على نحو 3000 ألماسة إلى جانب الياقوت الأزرق والزمرد الأخضر والمئات من حبات اللؤلؤ.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد تمكنت من إقناع الملكة إليزابيث بإجراء مقابلة معها، محدثة ما يشبه “انقلابا إعلاميا”، بعد سنوات طويلة امتنعت خلالها ملكة بريطانيا عن المقابلات المباشرة مع الإعلام.

وقالت مجلة “بيزنس إنسايدر”، نقلا عن أنتوني جيفن، منتج اللقاء، الذي من المتوقع أن يعرض بطريقة الفيلم الوثائقي، إن فريقا متكاملا من الخبراء أقنعوا القصر الملكي بمقابلة بي بي سي بالملكة إليزابيث، وذلك بتكليف من هيئة الإذاعة البريطانية.

وذكرت المجلة أن من العوامل التي ساعدت في قبول إجراء لقاء مع الملكة إليزابيث، إعجاب القصر الملكي بالمُحاور ألاستير بروس، والشركة المنتجة.

اللافت أن الصحافي ألاستير بروس قال إنه طرح سؤالا واحدا فقط على الملكة إليزابيث، ومنع من طرح أي سؤال آخر.

وتأتي المقابلة في الذكرى الخامسة والستين لتتويج الملكة إليزابيث.