'ضوء العتمات' مختارات لمحمد بنيس

الشاعر محمد بنيس استطاع على مدار خمسة عقود من الإبداع الشعري أن يبلور طريقة لكتابة الشعر تميز بها أطلق عليها النقاد اسم 'شعرية الكتابة'.

العرب

بنيس وضع ذاتيته في مركزية قصائده

القاهرة- يضم كتاب “ضوء العتمات” بين دفتيه مختارات شعرية تشمل نحو 70 قصيدة للشاعر المغربي محمد بنيس، والذي عرف عنه أنه من أوائل من تصدوا لتجديد الشعر العربي الحديث في المغرب العربي.

حيث لفت محمد بنيس إلى أن الشعر المغربي الحديث ظل لفترة طويلة يرزح تحت وطأة قيود الكتابة التقليدية الضاغطة على الشعر المغربي.

وتحسب لبنيس الريادة في أنه استطاع على مدار خمسة عقود من الإبداع الشعري أن يبلور طريقة لكتابة الشعر تميز بها أطلق عليها النقاد اسم “شعرية الكتابة”.

كما يلمس المتابع لمشواره الشعري أنه يعتمد بناء حيويا للقصيدة الشعرية التي يكتبها، فحرص في كل قصائده على أن يضع ذاتيته في مركزية القصيدة.

ويمكن أن يظهر ذلك من خلال عدد من القصائد التي ضمها هذا الكتاب، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة.