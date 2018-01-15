متفرقات رياضية: العكايشي يواصل إهدار الفرص في الدوري السعودي

إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، يؤكد أن استضافة دبي للنسخة 29 من البطولة الدولية خير دليل على أنها أضحت واحدة من أهم البطولات على مستوى الوطن العربي.

العرب

◄ ساهم أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة في انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بنتيجة 1-1، في قمة الجولة الـ17 من الدوري السعودي. وقد أهدر عدة فرص سهلة.

وإهدار اللاعب التونسي لهذا الكم من الفرص السهلة لم يكن صدفة في لقاء الكلاسيكو، بل سبق أن أضاع فرصا أكثر سهولة في مباراة الفيصلي. وسجل العكايشي رقما سلبيا وغير مسبوق في الدوري السعودي، بعد أن وصل إجمالي ما أضاعه أمام مرمى المنافسين إلى 21 فرصة مباشرة للتسجيل. ويذكر أنه سجل 9 أهداف للنمور هذا الموسم.

◄ أكد إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن استضافة دبي للنسخة التاسعة والعشرين من البطولة الدولية اعتبارا من 18 يناير الجاري وحتى 26 من الشهر نفسه خير دليل على أنها أضحت واحدة من أهم البطولات على مستوى الوطن العربي.

وقال القرقاوي إنه لا توجد بطولة خاصة بلعبة كرة السلة تلقى هذا الزخم الكبير على كافة الجوانب والاستمرارية منذ 28 سنة، وأن النسخة الـ29 تشهد مشاركة العديد من الفرق العربية ذات المستوى المتميز سواء من لبنان أو المغرب ومصر وليبيا وتونس وكذلك فريق من الفلبين إضافة إلى المنتخب الإماراتي الأول.

◄ بات مهاجم الوداد البيضاوي المغربي رضا هجهوج قريبا من خوض تجربة احترافية في الدوري الجزائري. ومن المنتظر أن يحل بالجزائر من أجل التوقيع لصالح شباب بلوزداد.

وكان المدرب الطاوسي هو من عرض على رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص، خدمات لاعب الوداد البيضاوي قصد ضمه إلى أبناء العقيبة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وفي سياق آخر، فسخ شباب بلوزداد عقد الظهير الأيسر لاتحاد سيدي بلعباس مزيان زروال، بعد مطالبة الجماهير بذلك، لا سيما وأن اللاعب يعاني من كثرة الإصابات ولم يشارك إلا نادرا هذا الموسم.