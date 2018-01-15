الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

العربي والمساكني تحت المجهر في الدوري القطري

المهاجم المغربي يوسف العربي لاعب فريق الكرة بنادي الدحيل القطري، وزميله التونسي يوسف المساكني يتنافسان على صدارة الهدافين.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(22)]

منافسة ثنائية قوية على صدارة الهدافين

الدوحة – تابع المهاجم المغربي يوسف العربي لاعب فريق الكرة بنادي الدحيل، مسلسل تألقه في مباريات الدوري القطري، بانتهاء المرحلة الـ12 من المسابقة، وذلك بعدما أصبح يغرد منفردا على قمة جدول الهدافين.

وقد قاد فريقه لفوز كبير على نادي قطر (6-0) بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا مبتعدا بصدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه، ليقترب من الحفاظ على لقب الهداف الذي حصده في الموسم الماضي.

ويواصل التونسي يوسف المساكني نجم الدحيل مطاردة زميله على صدارة الهدافين، وذلك بعدما أحرز هدفين في مرمى قطر، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا احتل بها المركز الثاني بجدول الترتيب. وتمسك رودريغو تباتا لاعب الريان بآماله في المنافسة على لقب الهداف الذي حصده الموسم قبل الماضي، وذلك بعدما قاد الريان للفوز على الخور 3-0، وسجل تباتا هدفين من الثلاثة رفع بهما رصيده إلى 9 أهداف احتل بها المركز الثالث.

وتراجع فاغنر لاعب السيلية إلى المركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 8 أهداف، وذلك بعدما غاب عن الظهور التهديفي في مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بالتعادل 1-1. واستمر المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الريان بنفس الترتيب برصيد 8 أهداف، وذلك في ظل غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة.

واحتل 4 لاعبين المركز الخامس بجدول ترتيب الهدافين بالدوري القطري برصيد 7 أهداف لكل منهم، وهم كل من تيمور خوجا لاعب السيلية الذي فشل في التسجيل خلال مباراة فريقه مع العربي، كما بقي سيبستيان سوريا لاعب الريان بنفس الرصيد (7 أهداف) بعدما غاب عن التهديف في مباراة فريقه مع الخور.

كما ظل الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب الدحيل بنفس رصيده (7 أهداف) إثر غيابه التهديفي في مباراة فريقه مع قطر، وهو نفس وضع المغربي رشيد تيبر مهاجم الخريطيات الذي توقف رصيده عند 7 أهداف بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال مباراة فريقه مع أم صلال التي انتهت بخسارة فريقه 2-1.

وبنفس رصيد أهداف الجولة الماضية، جاء 3 لاعبين برصيد 6 أهداف لكل منهم، وهم البرازيلي ماديسون لاعب الخور والإيفواري ساغبو لاعب أم صلال والجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد، بعدما غابوا جميعا عن الظهور التهديفي في هذه الجولة، وإن كان بونجاح لديه العذر لعدم مشاركته مع السد بسبب الإصابة.

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