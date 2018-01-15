الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

تزايد ضغوط العمل يرفع خطر الإصابة بالسكري

الضغوط المتزايدة في العمل تزيد من احتمال الإصابة بالسكري وإهمال العلاج قد يؤدي إلى تلف الأعصاب وبتر الأطراف والعمى وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(17)]

التغيّرات الكبرى في العمل تؤثر في احتمالات الإصابة بالسكري

واشنطن- أظهرت دراسة حديثة أن العاملين الذين يواجهون زيادة في ضغوط العمل تزيد احتمالات إصابتهم بالسكري مقارنة بزملائهم الذين لا يتعرضون لهذه الضغوط. وحلل باحثون بيانات 3730 عاملا في صناعة البترو بالصين. ولم يصب أيّ من العمال بالسكري في بداية الدراسة.

غير أن الباحثين كتبوا في دورية “ديابيتس كير” إنه بعد 12 عاما من المتابعة، زاد احتمال الإصابة بالسكري لمن أدّوا مهامّ تنطوي على ضغوط متزايدة بنسبة 57 بالمئة.

وزاد احتمال الإصابة خلال نفس الفترة إلى 68 بالمئة بالنسبة إلى العمال الذين عانوا من مشاكل في التكيف مثل الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والأسرة أو الوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية.

وقال ميكا كيفيماكي الباحث في كلية لندن بالمملكة المتحدة “التغيّرات الكبرى في العمل ربما تؤثر في احتمالات إصابتنا بالسكري”. وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحدا تقريبا من بين كل عشرة بالغين على مستوى العالم أصيبوا بمرض السكري في 2014 وإن المرض سيصبح سابع أكبر مسبب للوفاة بحلول 2030.

وغالبية هؤلاء الأشخاص مصابون بالنوع الثاني من السكري المرتبط بالسمنة وتقدم العمر ويحدث عندما يعجز الجسم عن استخدام أو إنتاج قدر كاف من الأنسولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة. وإهمال العلاج قد يؤدي إلى تلف الأعصاب وبتر الأطراف والعمى وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبحثت الدراسة أشكالا مختلفة لضغوط بالعمل ووجدت أن أمورا منها الشعور بزيادة مهام العمل أو عدم الوضوح بشأن التوقعات أو مسؤوليات العمل وضغوط العمل البدني هي أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بالسكري.

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