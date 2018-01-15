الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

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الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10870

تجربة سيجارة واحدة يمكن أن تقود إلى إدمان التدخين

دراسة تشدد على ضرورة التوقف عن تجربة تدخين السجائر التي قد تتحول إلى عادة منظمة منذ الوهلة الأولى.

العرب  [نُشر في 2018/01/15، العدد: 10870، ص(17)]

المدخن للمرة الأولى يتحول سريعا إلى مدخن يوميّ

لندن- توصلت دراسة موسعة إلى أن ثلثي من جرّبوا السجائر لمرة واحدة أصبحوا يدخنون بصورة يومية، ولو لفترة مؤقتة. وكشفت إحصائيات من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا عن أن 60.3 في المئة من المواطنين في هذه الدول جرّبوا التدخين، وأن 68.9 في المئة منهم تطور الأمر معهم ليصبح عادة يومية.

وشدد القائمون بالدراسة على ضرورة التوقف عن تجربة تدخين السجائر. واستند التحليل التجميعي، الذي نُشر في دورية “أبحاث النيكوتين والتبغ”، إلى بيانات خاصة بـ215 ألف شخص من خلال ثماني دراسات مسحية بين عامي 2000 و2016 وردت بياناتها في برنامج تبادل البيانات الصحية العالمية.

وقال المشرف على الدراسة، بيتر هاجيك، وهو من كلية كوين ماري التابعة لجامعة لندن، إنها المرة الأولى التي تُسجل فيها العلاقة بين اختبار التدخين وتحوله إلى عادة منتظمة في مثل هذه البيانات الضخمة.

وأضاف “اكتشفنا أن معدل التحول من مدخن للمرة الأولى إلى مدخن يوميٍّ كان مرتفعا بدرجة مفاجئة، وهو ما يؤكد أهمية الامتناع عن اختبار تدخين السجائر منذ الوهلة الأولى”.

ومضى قائلا “المملكة المتحدة تشهد انخفاضا هائلا في عدد المدخنين حاليا، وهذا ما يتطابق مع النتائج الأخيرة التي أشارت إلى أن 19 في المئة فقط من الفئات التي تتراوح أعمارها بين 11 و15 عاما لم تجرب التدخين على الإطلاق،”.

وفي عام 2016، بلغت نسبة المدخنين في بريطانيا 15.5 في المئة بين البالغين، أي قرابة 7.6 ملايين شخص، مقابل 19.9 في المئة عام 2010، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وفي نفس الفترة، أشارت البيانات إلى أن 19 في المئة من الفئات التي تتراوح أعمارها بين 18 و24 سنة كانوا مدخنين، مقارنة بنحو 25.8 في المئة عام 2010. ودعت ديبورا أرنوت، المديرة التنفيذية لجمعية “أكشن أون سموكنغ آند هيلث” الخيرية لمكافحة التدخين، إلى فرض المزيد من المراقبة الحكومية على مبيعات التبغ.

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