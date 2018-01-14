الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

إصابة محمد حمدان القيادي في حماس بتفجير سيارة جنوب لبنان

السيارة تعود للقيادي في حماس وانفجرت في مدينة صيدا بينما كان يهم بالصعود إليها ما أدى إلى إصابته في قدميه.

العرب  [نُشر في 2018/01/14]

حمدان يخضع لعملية جراحية

صيدا (لبنان) - أصيب مسؤول في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح الأحد جراء تفجير سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وآخر طبي لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس إن "سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في مدينة صيدا ما أدى الى اصابة المسؤول في حركة حماس محمد حمدان".

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان أن السيارة تعود لحمدان الملقب بـ"أبو حمزة". ولم تصدر حركة حماس أي بيان رسمي تحدد فيه صفة حمدان أو المسؤوليات التي يتولاها.

وأكد مصدر طبي في صيدا لفرانس برس أن حمدان "أصيب اصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالصعود الى السيارة"، موضحاً انه "يخضع لعملية جراحية في هذه الأثناء". وأكد الصليب الأحمر اللبناني وقوع اصابة واحدة جراء الانفجار.

وشاهد مراسل فرانس برس السيارة مدمرة بالكامل وألسنة النيران تتصاعد منها أثناء توقفها في مرآب مبنى سكني قال شهود عيان ان حمدان يقطن فيه.

وعملت سيارات الاطفاء على اخماد النيران بينما ضربت الأجهزة الأمنية طوقاً في المكان تزامناً مع بدء القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفية الانفجار.

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