الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد غارات جوية وسط اليمن

مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء وتدمر عدد من الآليات العسكرية تزامنا مع سيطرة الجيش اليمني على مواقع جديدة.

العرب  [نُشر في 2018/01/14]

خسائر بشرية ومادية

صنعاء - شنت مقاتلات التحالف العربي الأحد، غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال حسين الحميقاني، القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، بمحافظة البيضاء إن طيران "التحالف شن غارات مكثفة على مواقع للحوثيين في منطقة "قيفة" في المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وأضاف أن " الغارات الجوية أدت أيضا إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية، التابعة للحوثيين، التي كانت متواجدة في المواقع ذاتها".

ولم يذكر المصدر على الفور، الحجم الدقيق للخسائر البشرية والمادية في صفوف الحوثيين جراء الغارات.

والسبت استهدف طيران التحالف معسكرا تدريبيا للحوثيين في منطقة ريام في المحافظة ذاتها، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأعلن الجيش اليمني مساء السبت، سيطرته على مواقع جديدة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، إثر مواجهات وصفت بالعنيفة، مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي).

ولفت البيان إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي (لم يحدد عددهم)، فيما لاذا آخرون بالفرار.

وسيطر الجيش اليمني، في 24 ديسمبر الماضي، على منطقة "ساحة" مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وتوغلت قواته إلى مواقع بمديرية ناطع، وذلك عقب سيطرته منتصف نفس الشهر، على كامل مديريات محافظة شبوة (جنوب شرق) المحاذية لمحافظة البيضاء.

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