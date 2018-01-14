الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

تحالف بين الجماعات الجهادية لاستهداف القوة المشتركة في منطقة الساحل

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي تشكل أكبر تحالف بينها ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة.

العرب  [نُشر في 2018/01/14]

تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية

باماكو - اكدت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية ان الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي "تتعاون" ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة، بحسب ما اعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وفي اتصال هاتفي مع الوكالة، قال متحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم "عمار"، وهو احد المقربين من زعيم المجموعة "سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس" في هذه المنطقة.

واضاف ان "اخوتنا اياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الاسلام"، مشيرا بذلك الى الزعيم الطوارق لجماعة انصار الدين الذي يقود "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" اكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017.

واضاف "لمكافحة الكفار نتعاون"، موضحة ان جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية. واضاف "سنواصل الكفاح معا".

وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان ابو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية "تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء" الجمعة مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي الخميس.

كما اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي ادى الى مقتل اربعة عناصر من القوات الخاصة الاميركية واربعة جنود نيجريين في الرابع من اكتوبر في النيجر.

وتنشط هذه الجماعة في "منطقة المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).

وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد الاثنين في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الاعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.

وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن مدر امنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

وتعاني منطقة الساحل الافريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.

وبايع عدنان ابو وليد الصحراوي في مايو 2015 تنظيم الدولة الاسلامية. لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة الا في اكتوبر عبر وكالته الدعائية "اعماق".

وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق باكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للامم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.

العالم الآن

إصابة محمد حمدان القيادي في حماس بتفجير سيارة جنوب لبنان

2018-01-14

العبادي يعلن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

2018-01-14

المعارضة السورية تتهم النظام بتصفية مؤسس منصة القاهرة

2018-01-14

استياء اجتماعي واسع بعد سبع سنوات على الثورة التونسية

2018-01-14

روحاني: ترامب أخفق في تقويض الاتفاق النووي

2018-01-14

تحالف بين الجماعات الجهادية لاستهداف القوة المشتركة في منطقة الساحل

2018-01-14

قصف جوي تركي مكثف على مواقع الأكراد في عفرين

2018-01-14

المجلس المركزي الفلسطيني يبحث الرد على إعلان ترامب بشأن القدس

2018-01-14

صاروخ بالستي يهدد هاواي في إنذار خاطئ

2018-01-14

قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد غارات جوية وسط اليمن

2018-01-14

:: اختيارات المحرر

مسلسلات باكستانية تحظى بشعبية بفضل طرحها محرمات اجتماعية

شاب أميركي يرفض أكبر مبلغ لليانصيب

فرنسا تغلق طريقا مدة شهرين تحفيزا لتناسل الضفادع

ابن يقاضي أمه بسبب نشرها صوره على النت

سيلين ديون في جولة فنية آسيوية الصيف المقبل

'الجنة البيضاء' توفر لزائريها السياحة والعلاج معا

هل العلاقة بين الأشقاء صداقة وتكامل أم غيرة وتنافس

شريط لاصق خاص يحرق الدهون دون آثار جانبية

من يعيشون قرب قاعات الرياضة يتمتعون بجسم أنحف

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا