الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

روحاني: ترامب أخفق في تقويض الاتفاق النووي

البرلمان الايراني لن يوافق على أية تعديلات على بنية الاتفاق النووي معتبرا تصريحات ترامب تعني العبث بكل الاتفاق.

العرب  [نُشر في 2018/01/14]

لا تفاوض بشان الاتفاق

انقرة - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الأحد إن الولايات المتحدة لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى وأشاد بالاتفاق قائلا إنه "انتصار طويل الأمد" لإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة مهلة لحلفائه الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني لإصلاح "عيوب مروعة" فيه وإلا ستنسحب منه الولايات المتحدة.

وقال روحاني في كلمته "الإدارة الأميركية لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي... أخفق ترامب، رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق... الاتفاق انتصار طول الأمد لإيران".

ووافق ترامب الجمعة على تمديد تعليق العقوبات ضد إيران لآخر مرة لإتاحة فرصة أخيرة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لتعديل الاتفاق.

وتقول إيران إنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق وستلتزم به ما دامت الدول الموقعة الأخرى تحترمه لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت منه واشنطن.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق على كبح برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات عنها.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) أن المجلس لن يوافق على أية تعديلات على بنية الاتفاق النووي، معتبرا تصريحات ترامب بشأن مثل هذه التعديلات تعني العبث بكل الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن لاريجاني القول خلال جلسة علنية للمجلس :"مجلس الشورى الإسلامي لن يرضخ قط إلى إدخال تعديلات على الاتفاق النووي ... طهران لن تقبل بتغييرات ولا التزامات جديدة"، واصفاً تصريحات ترامب حول هذه التعديلات بأنها "تعني العبث بكل الاتفاق".

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