المعارضة السورية تتهم النظام بتصفية مؤسس منصة القاهرة

هيئة المعارضة تحمل نظام دمشق مسؤولية اغتيال منير درويش إثر تعرضه لعملية دهس أمام منزله في دمشق تلتها عملية تصفية متعمدة.

العرب

دي مستورا يدعو لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في تصفية درويش

بيروت - حملت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية السبت الحكومة السورية مسؤولية مقتل احد أعضائها في حادث وقع في العاصمة دمشق لم تتضح ملابساته.

والكاتب منير درويش (80 سنة) مؤسس منصة القاهرة التي تعد من المعارضة التي "يتسامح" معها نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وانضم الى هيئة التفاوض للمعارضة السورية في نوفمبر لكنه بقي في دمشق.

واعلنت هيئة التفاوض في بيان "ننعي للشعب السوري ولكل أحرار العالم استشهاد المناضل الكبير منير درويش (أبي مازن) عضو هيئة المفاوضات، إثر تعرضه لعملية دهس أمام منزله في مدينة دمشق مساء الجمعة ثم تلتها عملية تصفية متعمدة مساء السبت".

واضافت الهيئة "نحمل نظام الاستبداد الأسدي دم الشهيد منير درويش" وطالبت "الجهات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بإجراء تحقيق جنائي شفاف بحادثة اغتيال الشهيد".

من جهته قال رئيس منصة القاهرة فراس الخالدي الموجود في العاصمة المصرية، لوكالة فرانس برس ان اسباب وفاة درويش لا تزال غير واضحة.

وقال انه بعد الحادث "أجريت له عملية جراحية في الكاحل، وكان مقررا ان يغادر مستشفى المواساة السبت، ووضعه الصحي كان ممتازا وجيدا".

واضاف "لكن منتصف الليل اتصلوا للابلاغ انه توفي" موضحا "لقد تبلغت من ابنه" خبر الوفاة. وقال الخالدي ان درويش لم يغادر سوريا منذ اواخر نوفمبر رغم ان ابناءه وزوجته يقيمون في الخارج.

وتابع "ألمح بوضوح انه كانت هناك تهديدات. قال لي ان الوضع غير مريح". وتساءل "من له مصلحة في اغتياله سوى كل حاقد على سوريا، النظام على رأسهم؟".

من جهته عبّر موفد الامم المتحدة ستافان دي ميستورا في بيان عن "صدمته وحزنه" لوفاة درويش، داعيا الى "تحديد هوية الأشخاص المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".

واضاف ان درويش "قاد المحادثات التقنية المشتركة لمنصة القاهرة في شهري يونيو ويوليو 2017 بدرجة عالية من الخبرة والبراغماتية"، مشيدا بـ"معرفته وتواضعه".

واوقع النزاع في سوريا الذي اندلع في مارس 2011 اثر تظاهرات سلمية، اكثر من 340 الف قتيل وتسبب بتشريد الملايين.