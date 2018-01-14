الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

باوتيستا يعود من أوكلاند باللقب

الإسباني روبرتو باوتيستا يُخالف كل التوقعات ويُحرز لقبه الثاني في أوكلاند بعد 2016، حيث قدم شوطين ممتازين في ختام المباراة.

العرب  [نُشر في 2018/01/14، العدد: 10869، ص(23)]

للمرة الثانية بأوكلاند

أوكلاند (نيوزيلندا) - أحرز الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف خامسا على البطولة لقب دورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب، بفوزه السبت على الأرجنتيني المصنف ثانيا على البطولة خوان مارتن دل بوترو بنتيجة 6-1، 4-6 و7-5.

وتفوق الإسباني (29 عاما) والمصنف 21 عالميا، على منافسه الأرجنتيني (29 عالميا) والمصنف 12 عالميا، ليحرز لقبه الأول هذه السنة والسابع في مسيرته الاحترافية، وذلك قبل يومين من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات “الغراند سلام” للموسم.

وأحرز الإسباني لقبه الثاني في أوكلاند بعد 2016، وخالف التوقعات في النهائي، إذ أن دل بوترو لم يخسر أي مجموعة طوال الدورة، وحافظ باوتيستا أغوت على أدائه المثالي في المباريات النهائية، إذ فاز في النهائي الثالث له على التوالي في دورات كرة المضرب.

وتمكن الإسباني من كسر إرسال منافسه ثلاث مرات في المجموعة الأولى، وعاد دل بوترو في المجموعة الثانية، وتمكن من كسر إرسال باوتيستا أغوت في الشوط التاسع وتقدم 5-4 قبل أن يفوز بإرساله، ويقود المباراة إلى مجموعة ثالثة حاسمة.

وفي المجموعة الأخيرة، حافظ كل من اللاعبين على إرساله حتى بلغت النتيجة التعادل 5-5، ودخل اللاعبان الشوط الحادي عشر والإرسال مع دل بوترو، إلاّ أنه ارتكب خطأ مزدوجا (الوحيد له خلال المباراة)، وخطأين مباشرين، ما أتاح لباوتيستا أغوت كسر الإرسال والتقدم. ولاحت للأرجنتيني فرصة للتعويض في الشوط التالي مع فرصة لكسر الإرسال، إلاّ أن الإسباني تمكن من إنقاذها والفوز بالشوط والمباراة.

وقال باوتيستا أغوت بعد تتويجه “قدمت مباراة لا تصدق السبت، قاتلت كثيرا على أرض الملعب وقدمت شوطين ممتازين في ختام المباراة”.

أمّا دل بوترو المصنف رابعا عالميا سابقا، والذي سيعود إلى نادي العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أغسطس 2014 مع صدور التصنيف الجديد للمحترفين الاثنين، فاعتبر أن بداية السنة لم تكن سيئة، على الرغم من فشله في تحقيق لقبه الحادي والعشرين في مسيرته الاحترافية.

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