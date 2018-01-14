الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

شاب أميركي يرفض أكبر مبلغ لليانصيب

شابا من فلوريدا يفوز بجائزة ميغا مليونز المقدرة قيمتها 451 مليون دولار، لكن إصراره على تلقيها نقدا على دفعة واحدة يجعله يتسلم مبلغ 282 مليون دولار.

العرب  [نُشر في 2018/01/14، العدد: 10869، ص(24)]

أكبر مبلغ للياناصيب في البلاد

فلوريدا (الولايات المتحدة) - قال مسؤولو جائزة الياناصيب في ولاية فلوريدا الأميركية إن شابا في العشرين من عمره من بلدة على ساحل خليج فلوريدا طالب بجائزة (ميغا مليونز) واختار تلقيها نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار فيما كانت قيمتها الإجمالية على أقساط 451 مليون دولار.

وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التي جرى سحبها في الخامس من يناير الحالي، بما فيها الرقم الحاسم، في حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي. وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ للياناصيب في البلاد لو كان ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.

وقال بيان صحافي من جائزة الياناصيب في فلوريدا إن ميسلر كان الفائز الوحيد في المسابقة على المستوى الوطني وأفاد أنه كان يشعر ليلة السحب بأنه سيفوز بها.

وأضاف ميسلر “أنا عمري 20 عاما فقط، ولكن يحدوني الأمل في أن أستخدمها في تحقيق مجموعة متنوعة من الرغبات، ومساعدة عائلتي والقيام ببعض الخير للإنسانية”.

واشترى ميسلر التذكرة الفائزة من متجر سفن إليفن في بورت ريتشي، وذلك باستخدام خيار “اختيار سريع” بما يعني أن الأرقام تم اختيارها عشوائيا.

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