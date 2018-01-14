الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

أخبار التكنولوجيا: مظلة ذكية تتحرك مع الشمس

شركة أميركية ناشئة تبتكر روبوتا جديدا قادرا على كي الملابس وطيها في 4 دقائق فقط.

العرب  [نُشر في 2018/01/14، العدد: 10869، ص(17)]

أكثر من مجرد مظلة

ابتكرت شركة أميركية ناشئة مفهوما مبتكرا لمظلة شاطئ ذكية على شكل عباد الشمس تؤدي عدة مهام مرة واحدة، فهي أكثر من مجرد مظلة لحجب أشعة الشمس عن الجالس تحتها، إذ تعمل، بفضل تقنيتها الحديثة، على حراسة المحتمي بها على شكل روبوت، وتقوم بتشغيل الموسيقى، إضافة إلى دورها كمظلة وقاية، بتعقب حركة الشمس وضبط وضعها لوقاية أصحابها في جميع الأوقات.

روبوت لكي وطي الملابس

استعرضت شركة أميركية ناشئة روبوتا جديدا قادرا على طي الملابس بسرعة ومهارة عاليتين مقارنة بالبشر.

ويعمل الروبوت بالطريقة والكيفية التي تعمل بها الطابعات، حيث يضع المستخدم قطعة الملابس المراد طيها تماما كما يضع الورق داخل الطابعة.

وقالت الشركة المُصنعة “فولدي ميت”، إن عملية طي أي قطعة تأخذ نحو 4 دقائق فقط من بدء وضعها داخل الماكينة وحتى خروجها مطوية ومكوية.

أظافر ذكية تحمي من حروق الشمس

كشفت شركة فرنسية عن أظافر اصطناعية ذكية قادرة على تنبيه الأشخاص إلى أنهم معرضون لمخاطر الإصابة بحروق الشمس، نظرا لقضائهم فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وأوضحت شركة لوريال الشهيرة أن الأظافر عبارة عن مستشعرات صغيرة جدا مصممة لوضعها على ظفر الإبهام لتكشف عن الأشعة فوق البنفسجية ونسبتها في الجلد، لتخبر مرتديها بأن بشرتهم معرضة لخطر بسبب قضائهم فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

"هاي ميرور" خبير تجميل ذكي

استعرضت شركة “هاي ميرور” أحدث منتجاتها للمرايا الذكية التي تعد بمثابة خبير تجميل واستشاري صحة، فهي تدرس وتفحص البشرة بمنتهى العناية والدقة لتخبرك بكل ما يتعلق ببشرتك.

فمرآة هاي ميرور تعتمد على تقنية مسح الوجه والذكاء الاصطناعي لتعطيك بشكل مفصل أفضل المنتجات التجميلية المناسبة لنوع البشرة بفاعلية وأفضل الأوقات لتجربة منتجات جديدة تجنبا لحدوث أي ردود أفعال عكسية تضر البشرة.

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