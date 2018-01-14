'الجنة البيضاء' توفر لزائريها السياحة والعلاج معا

باموق قلعة تعد وجهة للراغبين في السياحة العلاجية، حيث تسهم السباحة في حوض المياه الساخنة في مدينة هيرابوليس في علاج العديد من الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية.

العرب

مناظر طبيعية خلابة وسط بخار الينابيع الساخنة

دنيزلي (تركيا) - تعتبر منطقة “باموق قلعة”، في ولاية دنيزلي (جنوب غربي تركيا)، مركزا سياحيا وعلاجيا معا، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة فيها وحوض المياه الساخنة في مدينة هيرابوليس الأثرية، والينابيع الحارة المتدرجة المستخدمة للعلاج، فضلا عن المنشآت السياحية التي تحويها.

وتعد باموق قلعة المعروفة بأنها مركز للعلاج بالمياه الحارة منذ عصور قديمة، وجهة للراغبين في السياحة العلاجية، بفضل مياهها الغنية بالكالسيوم والمعادن التي شكلت عبر العصور مصاطب من ترسبات الترافرتين (حجر جيري).

وتشكل حوض المياه الساخنة في مدينة هيرابوليس الأثرية عبر عوامل طبيعة من تراكم المياه الحارة وبقايا حطام أعمدة المدينة جراء زلزال وقع في المنطقة عام 692 بعد الميلاد.

وتسمح درجة حرارة المياه في الحوض الأثري التي تبقى ثابتة عند 36 درجة مئوية رغم اختلاف الفصول بين الصيف والشتاء، للزوار بخوض تجربة فريدة من نوعها وسط المعالم الأثرية.

تجربة فريدة يتوجها دخان الينابيع الساخنة

ويعود تاريخ مدينة هيرابوليس إلى نحو ألفين و800 عام، حيث بدأ اهتمام السياح الأجانب يزيد بالحوض الأثري الواقع خلف الينابيع المتدرجة، إذ يأخذ الحوض زواره في رحلة عبر الزمن نحو الماضي وهم جالسون داخل المياه وسط الأعمدة وأحجار الرخام المحطمة.

ويؤمن زوار الحوض بأن السباحة في مياهه الحارة يمكنها أن تسهم في علاج العديد من الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية، والروماتيزم، والجلد، والسكتة الدماغية، والأعصاب، وشربها يساعد في التخلص من الاضطرابات المعوية والأمعاء.

كما يُعتقد أن كليوباترا آخر ملكات مصر القديمة في العهد الإغريقي، قدمت إلى هيرابوليس من أجل الحصول على المياه الحارة.

ويضع السياح ضمن أولوياتهم إلى جانب الحوض الأثري، زيارة منطقة قاراهيت القريبة من الحوض، والمشهورة بمياهها الحارة التي تكتسب اللون الأحمر والتي تبلغ درجة حرارتها 60 درجة مئوية، بفضل غناها بالمعادن التي تسهم في علاج اضطرابات الروماتيزم والدورة الدموية، والربو، والبشرة.

وتقدم باموق قلعة خدمات سياحية لزوارها عبر 10 فنادق تحوي 6 آلاف و500 سرير، إضافة إلى شقق فندقية ونزل بقدرة 4 آلاف سرير.

وتتيح المنطقة للسياح الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتقاط صور لتلك الينابيع من على ارتفاع نحو ألف متر أثناء قيامهم بجولة جوية بواسطة المناطيد.

وأوضح غازي مراد شن، رئيس جمعية الفنادق والمنشآت السياحية في دنيزلي، أن باموق قلعة تعتبر أحد أهم المواقع في تركيا التي تجذب السياح، وباتت في الآونة الأخيرة مركز اهتمام الباحثين عن العلاج.

ولفت إلى أن الفنادق في المنطقة امتلأت بنسبة تقارب 100 بالمئة جراء عطلة منتصف العام الدراسي، وقال إن “معظم منشآتنا في المنطقة أغلقت حجوزاتها بسبب الطلب الكبير”، مضيفا “أعتقد أنه في حال إعلان منطقة قاراهيت ‘مدينة الصحة العلاجية للمياه الحارة’، فإن ذلك سيزيد من الاستثمارات السياحية في مدينتنا”.

وأشار نجدت جاتالباشي، خبير بالعلاج الفيزيائي والتأهيل، إلى أن الناس يرجحون المنطقة للسياحة والعلاج في آن معا.

وأوضح أن باموق قلعة تجذب الزوار إليها بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة، مؤكدا “يأتي الزوار إلى المنطقة من كافة أنحاء العالم من أجل العلاج”.

وتعرف الينابيع المتدرجة في باموك قلعة التي تبعد عن مركز مدينة دنيزلي نحو 18 كم، بـ“الجنة البيضاء”، بسبب اللون الأبيض الناجم عن ترسبات الجير، والذي يختلط ببياض الثلوج في الشتاء، ليكونا لوحة فريدة يتوجها دخان الينابيع الساخنة.