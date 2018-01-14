النقاد العرب يتساءلون: التفكير النقدي وحال النقد في الثقافة العربية

مجموعة مقالات تشكل فرصة للتأمل في طبيعة التفكير العربي الراهن في النقد، والظاهرة النقدية، والوعي النقدي.

العرب

تفاعل مع قضايا الفكر

يحتوي هذا الملف على مقالات في النقد الثقافي والأدبي، ويقف على طبيعة التفكير النقدي في راهن الثقافة العربية. وهو يأتي استجابة لتساؤلات طرحت على عدد من الأقلام منها ما يتصل بالتفكير، ومنها ما يتعلق بالممارسة النقدية والظواهر الأكثر بروزا في سلبيتها، من ذلك أسباب غياب الناقد الجريء ليحل مكانه الناقد الصحافي المتسم عمله بسمات مضطربة غريبة على جوهر العملية النقدية، إن في مقاربة النقد لقضايا الثقافة ومشكلاتها، أو في قراءته للأدب والإبداعات الأدبية والفنية.

فهو إما نقد “ناقد” مضطرب الأدوات، وتعوزه الرؤية الجادة والعميقة، وإما هو نقد تلفيقي مساوم لا يصدر عن موقف وتعوز صاحبه الأمانة والشجاعة الفكرية. وأحيانا كثيرة ما يكون نقد كهذا صادرا عن تعجل بل وعن كسل ذهني مريع.بالمقابل نجد هناك الناقد الأكاديمي، وغالبا ما تستند مرجعياته في المنهج والقراءة إلى المنجز الغربي وتغيب عنها المصادر العربية.

وهو- ونستثني هنا ندرة من النقاد- يقدم مادة باردة أو هي صعبة لكونها مبتوتة الجذور مع الفكر النقدي العربي في محطاته المختلفة، ولا جسر لها بالتالي مع قارئ جاد، فضلا عن أنها تخلو من أثر لمغامرة قرائية خلاقة مع النص يسندها فكر جديد.

ولكن أين تكمن العلة؟ وما هي الأسباب الجوهرية في هذه الحال البائسة؟ وكيف يمكن تهيئة السبيل لتبديل هذه الصورة المخزية للناقد في الثقافة العربية؟

المقالات المنشورة هنا تشكل مجتمعة فرصة للتأمل في هذه الأسئلة، من جهة، وفي طبيعة التفكير العربي الراهن في النقد، والظاهرة النقدية، والوعي النقدي، وملامح من الممارسة النقدية في ثقافة عربية تنازعتها تجاذبات شتى على مدار قرن من الاتصال بالمدارس الغربية في النقد، وأقطابها الفكريين الذين شكلوا أسماء وتجارب ذات جاذبية داخل ثقافاتها وخارجها، لكونهم تجاوزوا بأسئلتهم الريادية ومغامراتهم الفكرية البارزة الجغرافيا الثقافية التي صدرت عنها أعمالهم، وباتت آثارهم جزءا من أسئلة النقد واتجاهات الفكر وميوله البارزة في ثقافات العالم، ومنها الثقافة العربية.

مقالات هذا الملف تتناول النقد؛ أسئلته وقضاياه، على غير مستوى من مستويات الانشغال والتفكير، وهي بالتالي تحض على إعادة طرح أسئلة الثقافة العربية بما يتيح لهذه الأسئلة أن تتفاعل مع قضايا الفكر والمشكلات الفكرية والروحية لإنسانه، في لحظة عربية متفجرة، وفي ظل قلق واضطراب عربيين شاملين.

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