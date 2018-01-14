الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

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الاحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10869

تصاميم تمزج بين الرومانسية والحيوية

مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا جمعت في تشكيلتها الجدية بين الرومانسية والأنوثة من ناحية، والحيوية والألوان الزاهية من ناحية أخرى.

العرب  [نُشر في 2018/01/14، العدد: 10869، ص(21)]

تصاميم مفعمة بروح الشباب والأناقة

أطلقت مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا مجموعتها الجديدة من فساتين سهرة لما قبل خريف 2018 احتوت على 36 إطلالة مختلفة ومميزة.

جمعت التصاميم بين الرومانسية والأنوثة من ناحية، والحيوية والألوان الزاهية من ناحية أخرى، اللون الزهري خيّم على العديد من إطلالات هذه المجموعة.

وقد اختلطت رقّته في بعض الأزياء مع جرأة الأحمر، كما ظهرت بعض التصاميم بألوان الأزرق، والأصفر، والأسود، والبنفسجي الذي تمّ اعتماده كلون أساسي للعام 2018.

وقال خبراء الموضة إن مجموعة عكرا جاءت مفعمة بروح الشباب والأناقة، وشملت المجموعة فساتين مصنوعة من القماش الشفاف، مثل الفستان المنفوش باللون الوردي الباهت المزين بربطة، والفستان الشفاف المنسق مع كروب توب أحمر.

كما مزجت المصممة بين الأسلوب القوي والكاجوال وفساتين السهرة، مثل فستان دون حمالات دمج بين أسلوب الآرت ديكو والأسلوب العصري، وفساتين أخرى مطرزة ومزينة بالريش، وبنهايات قصيرة.

وحرصت المصممة على أن تكون أزياؤها انتقالية بين فصلين مما يسمح باعتمادها في مختلف الفصول.

وعرفت عكرا مجموعتها قائلة “ركّزت على التصاميم المريحة التي لا تُثقل الإطلالة مع الحفاظ على الطابع الرومانسي الأنيق”.

وتجلّت الرومانسية في التطريزات والعقد التي زيّنت الأزياء بأساليب مبتكرة تبتعد عن الطابع الكلاسيكي لهذا التفصيل الأنثوي المميز.

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