السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

داعش يتبنى هجمات ضد عسكريين غربيين في منطقة الساحل

مجموعة عدنان ابو وليد الصحرواي تعلن مسؤوليتها عن مقتل أربعة جنود اميركيين في النيجر وإصابة جنود فرنسيين في مالي.

العرب  [نُشر في 2018/01/13]

نشاط واسع للجهاديين في الساحل الافريقي

نواكشوط - تبنت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحرواي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وبخاصة ضد عسكريين فرنسيين واميركيين وذلك بحسب بيان نشرته الجمعة وكالة "اني" الموريتانية الخاصة.

وبحسب البيان فإن المجموعة تعلن "مسؤوليتها عن الهجوم على مجموعة كومندوس اميركية في اكتوبر بالنيجر في منطقة توغو توغو" كما عن الهجوم الذي استهدف الخميس قوة برخان الفرنسية في مالي.

في الرابع من اكتوبر قتل اربعة جنود اميركيين واربعة عسكريين نيجريين بكمين نصبه لهم جهاديون في بلدة توغو توغو القريبة من مالي.

واصيب ثلاثة من جنود قوة برخان الخميس بجروح، احدهم باصابات خطيرة، خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبهم بشمال شرق مالي بحسب ما اعلنت الجمعة قيادة الجيش الفرنسي.

وقالت المجموعة الجهادية ان "جنود الخلافة هاجموا الخميس يناير فجرا" عددا من الجنود الفرنسيين مشيرة الى انها الحقت بهم العديد من الخسائر والاضرار المادية.

وتعاني منطقة الساحل الافريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.

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