لينوفو تقتحم الشريحة العليا للكمبيوتر المحمول

شركة لينوفو: التحكم بالأجهزة الجديدة بالأوامر الصوتية بواسطة المساعد الرقمي أمازون الكسا.

العرب

تكنلوجيا متطورة

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - أكدت شركة لينوفو أمس عودة المنافسة الشديدة في الشريحة العليا من أجهزة الكمبيوتر الشخصي (لابتوب) التي تمتاز بمواصفات عالية وتضم المزايا المتوفرة في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وكشفت الشركة الصينية عن نسخ جديدة من سلسلة اللاب توب “ثنك باد اكس 1” خلال فعاليات معرض “سي.إي.أس” للإلكترونيات الذي يقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر المحمول “غوردون اكس 1” و“يوغا اكس 1” يمتازان بشاشة قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1080×1920 بيكسل مع دعم تقنية دولبي فيشن أتش.دي.آر.

وتتيح مصفوفة جديدة في ميكروفون المجال البعيد إمكانية التحكم في أجهـزة اللاب توب الجديدة عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة المساعد الرقمي أمازون الكسا.

كما يمكن للمستخدم أيضا التحكم في الأجهزة المتوافقة في الشبكة المنزلية عن طريق الأوامر الصوتية أو إجراء المشتريات عـن طريـق منصات شـركات الإنترنت العملاقة.

ويمتاز جهاز اللاب توب “غوردون اكس 1” بجسم متين مصنوع من ألياف الكربون، في حين يمتاز الموديل “يوغا اكس 1” بخاصية تحريك الشاشة على مدار 360 درجة. وتتيح تلك الخاصية إمكانية استخدامه كجهاز لوحي مع خاصية التحكم عن طريق اللمس.

وقالت شركة لينوفو إن باقة التجهيزات التقنية في كلا الطرازين تشتمل على غطاء “تنك شاتر” لمزيد من الخصوصية، حيث تسمح تلك الخاصية بتغطية كاميرا الويب المركّبة في أعلى الشاشة.

وتعتمد الشركة الصينية في أجهزة اللاب توب الجديدة على معالجات إنتل كور آي من الجيل الثامن، وتصل سعة أقراص الحالة الساكنة (أس.أس.دي) إلى واحد تيرابايت مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ سعتها 16 غيغا بايت.

ومن ضمن الموديلات الجديدة التي عرضتها لينوفو في سلسلة “ثنك باد اكس 1” جهاز فائق القدرة بشاشة تبلغ مساحتها 13 بوصة وترتفع فيها دقة الوضوح إلى 2000×3000 بيكسل بدقة 3 كي.

ويمكن استعماله عن طريق القلم، بالإضافة إلى إمكانية تركيب لوحة مفاتيح واستعماله كجهاز لاب توب.

ومن المقرر أن تطرح لينوفو الموديلات الجديدة من أجهزة اللاب توب “ثنك باد اكس 1” في الأسواق اعتبارا من شهر أبريل المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن نطاق الأسعار.

وشهدت سوق أجهزة اللاب توب على مستوى العالم تراجعا ملحوظا في السنوات الماضية بالتزامن مع اتساع حصة الأجهزة اللوحية.

لكنها بدأت في المقابل تستعيد مكانتها في الأشهر الأخيرة مع طرح أجهزة فائقة القوة من قبل الكثير من الشركات مثل أبل ومايكروسوفت الأميركيتين.